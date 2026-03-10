Meteorológovia varujú pred suchom: Na severovýchode Slovenska je miestami extrémne

BRATISLAVA - Minulý týždeň bolo miestami na západnom, strednom a východnom Slovensku začínajúce až mierne sucho. Výrazné a lokálne až extrémne sucho je na severovýchode. Sucho rôznej intenzity zasahuje približne jednu tretinu územia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Relatívne nasýtenie je najnižšie 30 až 50 percent na krajnom juhozápade a na Záhorí. Deficit pôdnej vlahy je mínus 20 až mínus 40 milimetrov na západnom a juhozápadnom Slovensku a lokálne aj na severovýchode. Nadbytok vlahy je najviac plus 40 až plus 60 milimetrov v okolí Lučenca a Rimavskej Soboty,“ priblížili meteorológovia. V hlbšej vrstve je podľa SHMÚ začínajúce až mierne sucho najmä v severnej polovici územia. Výrazné sucho je v oblasti Starej Ľubovne.
Odborníci uviedli, že uplynulý týždeň sa zrážky vyskytli v pondelok (2. 3.) a stredu (4. 3.), a to vo forme prehánok. Najviac zrážok, do päť milimetrov, spadlo na Ponitrí, Šariši a Hornom Zemplíne, lokálne na Honte, Novohrade, Spiši, Orave a Záhorí. Väčšina územia bola bez zrážok. „Najvyššia teplota vzduchu bola okolo 20 stupňov Celzia v nedeľu (8. 3.) na hornej Nitre. Najnižšie klesla teplota vzduchu v sobotu (7. 3.) ráno na mínus 8,5 stupňa Celzia na Zamagurí,“ skonštatoval SHMÚ.