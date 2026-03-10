Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Dosť bolo romantiky! NOVÝ ÚČES Margot Robbie zatienil aj priehľadnú blúzku: Všetky oči na mňa

Margot Robbie Zobraziť galériu (7)
Margot Robbie (Zdroj: SITA)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

PARÍŽ - Margot Robbie opäť pútala všetky pohľady. Na prehliadke Chanel počas parížskeho týždňa módy šokovala výraznou zmenou imidžu. Svoje typické dlhé blond vlasy si nechala ostrihať. Nový účes okamžite vyvolal lavínu reakcií medzi fanúšikmi aj módnymi kritikmi.

Margot Robbie v Paríži tak šokovala novým účesom, že si takmer nikto nevšimol sexi priehľadnú blúzku a pod ňou presvitajúcu podprsenku. Herečka, ktorá bola posledné mesiace známa svojimi dlhými blond vlasmi z promo turné k filmu Búrlivé výšiny, prišla do Paríža s dramatickou premenou.

Nový účes je tesne nad ramenami, ľahko rozstrapatený a textúrovaný, doplnený o mierne rozdelenú, nedbalú ofinu padajúcu nad obočie. Stylisti ho opisujú ako "francúzsky nonšalantný bob", ktorý pôsobí prirodzene, mierne nedbalo a parížsky chic.

Margot Robbie, Chanel show, Paris Fashion Week 2026
Zobraziť galériu (7)
Margot Robbie, Chanel show, Paris Fashion Week 2026  (Zdroj: SITA)

Zmena účesu pritom nie je náhodná. Robbie tým symbolicky uzatvára obdobie propagácie filmu, počas ktorého nosila romantické dlhé vlny inšpirované postavou Cathy. Aj outfit bol tentoraz prekvapivo minimalistický – a presne to zvýraznilo jej novú premenu.

Viac o téme: Margot RobbieParis Fashion WeekNový účesChanel show
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nicole Kidman a Sunday
Sunday Rose ospevovala mamu Nicole Kidman ako kráľovnú! Toto jej otca zabolí...
Zahraniční prominenti
Rita Ora
Koncert uprostred revu motorov: Rita Ora otvorila sezónu Formuly 1 s holým zadkom!
Zahraniční prominenti
Margot Robbie
Priesvitné šaty bez vkusu ani na dokonalej postave neurobia zázrak: Toto fakt nevyšlo...
Zahraniční prominenti
FOTO Margot Robbie vyniesla dychberúce
Margot Robbie vyniesla dychberúce šaty: Veď ona je NAHÁ!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Prezident: Krajina potrebuje inštitút stavu ohrozenia, treba zmeniť ústavu
Prezident: Krajina potrebuje inštitút stavu ohrozenia, treba zmeniť ústavu
Správy
Prezident: Krajina potrebuje inštitút stavu ohrozenia, treba zmeniť ústavu
Prezident: Krajina potrebuje inštitút stavu ohrozenia, treba zmeniť ústavu
Správy
Kaliňák: Kandidáta na nového náčelníka GŠ OS SR predstaví rezort do konca marca
Kaliňák: Kandidáta na nového náčelníka GŠ OS SR predstaví rezort do konca marca
Správy

Domáce správy

Fico po stretnutí so
Fico po stretnutí so šéfkou eurokomisie: Zhodli sa na obnovení dodávok ropy cez Družbu
Ekonomika
FOTO Meteorológovia varujú pred suchom:
Meteorológovia varujú pred suchom: Na severovýchode Slovenska je miestami extrémne
Domáce
Fico so Šimečkom sa
Fico so Šimečkom sa utrhli z reťaze: Vytiahli na seba slovník ako z tretej cenovej! Padli urážky aj tvrdé narážky
Domáce
Požiar kamiónového návesu pri Senci: Zranená osoba a evakuácia zvierat, škodu spôsobil vietor
Požiar kamiónového návesu pri Senci: Zranená osoba a evakuácia zvierat, škodu spôsobil vietor
Bratislava

Zahraničné

Krvavé útoky v Nigérii:
Krvavé útoky v Nigérii: Džihádisti zabili najmenej 14 ľudí vrátane vojakov
Zahraničné
Fascinujúce tvrdenie vedkyne: Známu
Fascinujúce tvrdenie vedkyne: Známu sochu vraj vytvoril sám Michelangelo
dromedar.sk
Vojna priamo nad plážami
Vojna priamo nad plážami v Dubaji: Stíhačka F-16 zneškodnila íránsky dron pred zrakmi turistov!
Zahraničné
Vatikán rieši finančný škandál
Vatikán rieši finančný škandál v USA: Pápež prijal rezignáciu biskupa podozrivého zo sprenevery
Zahraničné

Prominenti

Margot Robbie
Dosť bolo romantiky! NOVÝ ÚČES Margot Robbie zatienil aj priehľadnú blúzku: Všetky oči na mňa
Zahraniční prominenti
Ján Ďurovčík a Nela
Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!
Domáci prominenti
Britney po jazde pod
Britney po jazde pod vplyvom alkoholu: Obrovské OBAVY... Získa jej otec späť OPATROVNÍCTVO?!
Zahraniční prominenti
BRUTÁLNY ÚTOK na známeho
BRUTÁLNY ÚTOK na známeho herca má dohru: Polícia prišla s NOVÝMI zisteniami! Všetko je INAK
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Predali dom, dali výpoveď
Predali dom, dali výpoveď a nasťahovali sa do karavanu: Dnes sú z nich MILIONÁRI a TOTO je ich tajomstvo!
Zaujímavosti
Rachel a Liam mali
Rachel a Liam mali vyhrať 209 miliónov: Pár prišiel o rozprávkovú výhru pre TÚTO DROBNOSŤ na účte! Neskutočná rana osudu
Zaujímavosti
Palác chánov v Šeki:
Palác chánov v Šeki: Tisíce drevených dielikov bez klincov vytvorili jednu z najkrajších stavieb Kaukazu
dromedar.sk
Vedci v džungli objavili
Vedci v šoku: V hlbokej džungli objavili tvory, ktoré mali byť tisíce rokov po smrti! Ich fotky vyrážajú dych
Zaujímavosti

Dobré správy

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Príde veľká zmena pre matky? Hlas navrhuje odpustenie daní, najskôr jednej skupine
Príde veľká zmena pre matky? Hlas navrhuje odpustenie daní, najskôr jednej skupine
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Protimonopolný úrad odhalil káblový kartel: Firmám udelil rekordnú pokutu 97 miliónov eur!
Protimonopolný úrad odhalil káblový kartel: Firmám udelil rekordnú pokutu 97 miliónov eur!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!

Šport

VIDEO Mladá Ruska neudržala nervy na uzde: Po prehre s Češkou pobúrila všetkých naokolo
VIDEO Mladá Ruska neudržala nervy na uzde: Po prehre s Češkou pobúrila všetkých naokolo
WTA
Nastal čas na nepríjemnú debatu: Javorové listy vyschli, uvidíme výmenu zlatého kapitána USA?
Nastal čas na nepríjemnú debatu: Javorové listy vyschli, uvidíme výmenu zlatého kapitána USA?
NHL
ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
Parašport
O rok pôjde na draft aj so Slovákmi: 17-ročný český talent ohuruje skautov v mužskej extralige
O rok pôjde na draft aj so Slovákmi: 17-ročný český talent ohuruje skautov v mužskej extralige
Tipsport ELH

Auto-moto

Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Vzťahy na pracovisku
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Prostredie práce
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Rady a tipy
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny

Technológie

Mozog sa s vekom začne zapĺňať biologickým odpadom. Vedci zo Stanfordu objavili proces, ktorý môže stáť za stratou pamäti
Mozog sa s vekom začne zapĺňať biologickým odpadom. Vedci zo Stanfordu objavili proces, ktorý môže stáť za stratou pamäti
Veda a výskum
Slovenská húfnica EVA môže dostať podvozok 4×4. Posádku znížili na minimum a automat má len 9 výstrelov
Slovenská húfnica EVA môže dostať podvozok 4×4. Posádku znížili na minimum a automat má len 9 výstrelov
Výzbroj a zbrane
Vedci objavili spôsob, ako pripraviť hranolky s menším množstvom oleja bez toho, aby stratili chrumkavosť
Vedci objavili spôsob, ako pripraviť hranolky s menším množstvom oleja bez toho, aby stratili chrumkavosť
Veda a výskum
Policajti sa chceli pochváliť zásahom proti daňovým únikom. Jedna fotografia však prezradila heslo ku kryptopeňaženke za milióny
Policajti sa chceli pochváliť zásahom proti daňovým únikom. Jedna fotografia však prezradila heslo ku kryptopeňaženke za milióny
Bezpečnosť

Bývanie

V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky

Pre kutilov

3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takmer každý muž má týchto 5 potrieb: Väčšina žien ich prehliada
Partnerské vzťahy
Takmer každý muž má týchto 5 potrieb: Väčšina žien ich prehliada
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fico so Šimečkom sa
Domáce
Fico so Šimečkom sa utrhli z reťaze: Vytiahli na seba slovník ako z tretej cenovej! Padli urážky aj tvrdé narážky
Vojna priamo nad plážami
Zahraničné
Vojna priamo nad plážami v Dubaji: Stíhačka F-16 zneškodnila íránsky dron pred zrakmi turistov!
Hororový PÁD z Rysov!
Zahraničné
Hororový PÁD z Rysov! Muž letel dole obrovskou rýchlosťou, desivé VIDEO koluje virálne internetom
Zverejnili desivú štúdiu: Len
Zahraničné
Zverejnili desivú štúdiu: Len TIETO dve krajiny by prežili jadrovú vojnu!

Ďalšie zo Zoznamu