Dosť bolo romantiky! NOVÝ ÚČES Margot Robbie zatienil aj priehľadnú blúzku: Všetky oči na mňa

PARÍŽ - Margot Robbie opäť pútala všetky pohľady. Na prehliadke Chanel počas parížskeho týždňa módy šokovala výraznou zmenou imidžu. Svoje typické dlhé blond vlasy si nechala ostrihať. Nový účes okamžite vyvolal lavínu reakcií medzi fanúšikmi aj módnymi kritikmi.
Margot Robbie v Paríži tak šokovala novým účesom, že si takmer nikto nevšimol sexi priehľadnú blúzku a pod ňou presvitajúcu podprsenku. Herečka, ktorá bola posledné mesiace známa svojimi dlhými blond vlasmi z promo turné k filmu Búrlivé výšiny, prišla do Paríža s dramatickou premenou.
Nový účes je tesne nad ramenami, ľahko rozstrapatený a textúrovaný, doplnený o mierne rozdelenú, nedbalú ofinu padajúcu nad obočie. Stylisti ho opisujú ako "francúzsky nonšalantný bob", ktorý pôsobí prirodzene, mierne nedbalo a parížsky chic.
Zmena účesu pritom nie je náhodná. Robbie tým symbolicky uzatvára obdobie propagácie filmu, počas ktorého nosila romantické dlhé vlny inšpirované postavou Cathy. Aj outfit bol tentoraz prekvapivo minimalistický – a presne to zvýraznilo jej novú premenu.