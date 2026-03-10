Vysoké ceny energií dusia slovenské firmy: Poslanci KDH vítajú iniciatívu na ich zníženie

BRATISLAVA - Poslanci hospodárskeho výboru Národnej rady SR za KDH Jozef Hajko a Rastislav Krátky vítajú každú iniciatívu, ktorá môže viesť k znižovaniu cien energií pre slovenský priemysel. Podľa nich slovenské podniky už dlhší čas čelia problémom s konkurencieschopnosťou, keďže vysoké ceny energií ich znevýhodňujú voči firmám v iných krajinách Európskej únie. Poslanci tak reagovali na iniciatívu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o cenách energií pre priemysel, informovalo v utorok KDH.
„Slovenský priemysel potrebuje stabilné a konkurencieschopné ceny energií. Preto je prirodzené, že regulátor aj vláda hovoria o opatreniach, ktoré by mali pomôcť znížiť energetické náklady podnikov,“ uviedol Hajko. Podľa poslancov prichádza diskusia o znižovaní cien energií pre priemysel pomerne neskoro. Súčasná intenzívna komunikácia vlády o znižovaní cien energií podľa nich pôsobí skôr ako politické PR než ako výsledok systematickej energetickej politiky. Reálne opatrenia mohli prísť už pred dvoma rokmi. Energeticky náročné podniky totiž potrebujú od štátu najmä dlhodobú a predvídateľnú stratégiu.
„Popri úpravách regulácie zo strany ÚRSO je preto potrebné poriadne využiť aj ďalšie nástroje podpory. Slovensko by malo naplno rozbehnúť investície cez Envirofond a pripraviť schému podpory pre priemyselné haly, najmä na inštaláciu fotovoltických panelov,“ poznamenal Krátky. Podľa neho európska legislatíva bude ich využívanie postupne vyžadovať a štát by preto mal nastaviť podmienky tak, aby sa z tejto povinnosti stala pre podniky výhoda a spôsob, ako znížiť náklady na energie. „Ide o takzvanú neviditeľnú stranu faktúry za energie, ktorá môže podnikom výrazne pomôcť,“ podotkol Krátky.
Obaja poslanci zároveň zdôraznili, že budú pozorne sledovať konkrétne kroky regulačného úradu aj návrhy vlády v tejto oblasti. „Očakávame, že výsledkom nebude len komunikácia, ale aj reálne opatrenia smerujúce k prehodnoteniu systému poplatkov a taríf tak, aby ceny energií pre slovenský priemysel skutočne klesli. O tomto riešení hovoríme už dlhšie, dúfam, že ho uvidíme,“ dodal Hajko. Zároveň podľa neho upozornili na prehodnotenie dividendovej politiky vlády, lebo vyťahovaním peňazí z energetických podnikov sama vláda dvíha ceny energií.
ÚRSO po strategickom rokovaní so zástupcami kľúčových priemyselných zväzov a Ministerstva hospodárstva SR v pondelok (9. 3.) informoval, že okamžite spúšťa proces novelizácie cenovej vyhlášky s cieľom znížiť ceny energií pre slovenský priemysel. Ako prvé konkrétne opatrenie uviedol novelu cenovej vyhlášky v elektroenergetike s plánovanou účinnosťou od 1. júla 2026. Zároveň účastníci rokovania prijali spoločný balík požiadaviek na záchranu slovenského priemyslu adresovaných Európskej komisii, v ktorom žiadajú zásadnú reformu spoločného trhu, prehodnotenie diskriminačných burzových pravidiel a možnosť dotovania komodity aj pre Slovensko.