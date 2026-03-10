Šokujúci názor patológa: Všetko je inak! Jefrreyho Epsteina zavraždili, TAKTO to zdôvodnil

NEW YORK - Vyšetrovacie materiály zverejnené po rokoch znovu otvárajú otázky okolo smrti Jeffreyho Epsteina. Patologička aj ďalší odborníci sa rozchádzajú v názore, či išlo o samovraždu.
Smrť Jeffreyho Epsteina opäť vyvoláva pochybnosti
Okolnosti smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina naďalej vyvolávajú otázky. Nové dokumenty zverejnené na základe zákona Epstein Files Transparency Act opäť upriamili pozornosť na udalosti z augusta 2019 a na to, čo sa mohlo stať v cele newyorskej väznice.
Epsteina našli mŕtveho ráno 10. augusta 2019 v jeho cele v zariadení Metropolitan Correctional Center na Manhattane. V tom čase čakal na súdny proces pre závažné obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi. Oficiálne vyšetrovanie dospelo k záveru, že zomrel samovraždou obesením. Tento záver však od začiatku sprevádzajú pochybnosti.
Forenzný expert tvrdí, že nešlo o samovraždu
Jedným z najhlasnejších kritikov oficiálnej verzie je známy americký súdny lekár Michael Baden. Na pitve sa zúčastnil ako zástupca Epsteinovho brata Marka Epsteina a dodnes tvrdí, že okolnosti smrti nezodpovedajú typickej samovražde.
„Za 25 rokov práce súdneho lekára v New Yorku som nikdy nevidel tri zlomeniny krku pri samovražde obesením,“ uviedol Baden v rozhovore pre Business Insider.
Podľa neho poškodenia na Epsteinovom krku skôr pripomínajú uškrtenie, nie obesenie.
Patologička pripúšťa samovraždu
Pitvu viedla patologička Kristin Romanová, ktorá sa k celej veci vyjadruje opatrnejšie. V novozverejnených výpovediach vysvetľuje, že jej pôvodné označenie príčiny smrti ako „prebiehajúce vyšetrovanie“ bolo len dôsledkom profesionálnej opatrnosti.
„Keby išlo o menej známu osobu, ktorú by nikto nemal dôvod zabiť, pravdepodobne by som už v deň pitvy uzavrela prípad ako obesenie,“ uviedla.
Romanová napokon súhlasila s oficiálnym stanoviskom úradu hlavného súdneho lekára v New Yorku, ktorý Epsteinovu smrť klasifikoval ako samovraždu.
Spor o zlomeniny krku
Nové dokumenty však spor medzi odborníkmi ešte viac vyostrujú.
Michael Baden upozorňuje na tri zlomeniny v oblasti krku, ktoré podľa neho skôr zodpovedajú škrteniu. Romanová tento výklad odmieta. Tvrdí, že poškodenia jazylky a štítnej chrupky môžu vzniknúť aj pri obesení.
Podľa nej sa zlomeniny objavili v miestach, kde sa jazylka pritlačila k chrbtici. „Pri manuálnom škrtení by boli zlomeniny nepravidelné,“ vysvetlila Romanová.
Nezhody aj okolo slučky
Otázniky vyvoláva aj predmet, ktorým sa mal Epstein údajne obesiť.
Romanová uviedla, že pri tele sa našla slučka z posteľnej plachty. Baden však tvrdí, že počas pitvy žiadnu slučku nevidel. Ani fotografie slučky a látok nájdených v cele ho podľa jeho slov nepresvedčili.
Podľa Badena stopy na Epsteinovom krku nezodpovedajú tomu, čo by po takejto slučke očakával.
Rodina oficiálnu verziu spochybňujú
Skeptický zostáva aj Epsteinov brat Mark Epstein. Po zverejnení nových dokumentov povedal pre Business Insider: „Buď klamú, sú neschopní, alebo sa mýlia.“
O verzii samovraždy pochybujú aj viaceré Epsteinove obete a tiež jeho bývalá spolupracovníčka Ghislaine Maxwellová.
Patologička nikdy nevstúpila do cely
Nejasnosti zvyšujú aj okolnosti samotného vyšetrovania. Po Epsteinovej smrti sa objavilo množstvo konšpiračných teórií, ktoré podporilo aj to, že v úmrtnom liste spočiatku nebola uvedená presná príčina smrti.
Až päť dní po pitve oznámila hlavná newyorská súdna lekárka Barbara Sampsonová, že Epstein zomrel na samovraždu. Sampsonová však pri pitve osobne nebola.
Zaujímavým detailom je aj to, že patologička Romanová nevstúpila do Epsteinovej cely. Pri hodnotení okolností sa musela spoliehať iba na fotografie z miesta činu. Navyše nemala možnosť hovoriť s väzenskými dozorcami.
Romanová však tvrdí, že tieto obmedzenia nemali zásadný vplyv na jej záver. Ako uviedla v roku 2022, osobná návšteva cely by podľa nej bola skôr doplnením obrazu než rozhodujúcim faktorom pri určovaní príčiny smrti.