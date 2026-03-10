Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Šokujúci názor patológa: Všetko je inak! Jefrreyho Epsteina zavraždili, TAKTO to zdôvodnil

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Vyšetrovacie materiály zverejnené po rokoch znovu otvárajú otázky okolo smrti Jeffreyho Epsteina. Patologička aj ďalší odborníci sa rozchádzajú v názore, či išlo o samovraždu.

Smrť Jeffreyho Epsteina opäť vyvoláva pochybnosti

Okolnosti smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina naďalej vyvolávajú otázky. Nové dokumenty zverejnené na základe zákona Epstein Files Transparency Act opäť upriamili pozornosť na udalosti z augusta 2019 a na to, čo sa mohlo stať v cele newyorskej väznice.

Epsteina našli mŕtveho ráno 10. augusta 2019 v jeho cele v zariadení Metropolitan Correctional Center na Manhattane. V tom čase čakal na súdny proces pre závažné obvinenia zo sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi. Oficiálne vyšetrovanie dospelo k záveru, že zomrel samovraždou obesením. Tento záver však od začiatku sprevádzajú pochybnosti.

Forenzný expert tvrdí, že nešlo o samovraždu

Jedným z najhlasnejších kritikov oficiálnej verzie je známy americký súdny lekár Michael Baden. Na pitve sa zúčastnil ako zástupca Epsteinovho brata Marka Epsteina a dodnes tvrdí, že okolnosti smrti nezodpovedajú typickej samovražde.

„Za 25 rokov práce súdneho lekára v New Yorku som nikdy nevidel tri zlomeniny krku pri samovražde obesením,“ uviedol Baden v rozhovore pre Business Insider.

Podľa neho poškodenia na Epsteinovom krku skôr pripomínajú uškrtenie, nie obesenie.

Patologička pripúšťa samovraždu

Pitvu viedla patologička Kristin Romanová, ktorá sa k celej veci vyjadruje opatrnejšie. V novozverejnených výpovediach vysvetľuje, že jej pôvodné označenie príčiny smrti ako „prebiehajúce vyšetrovanie“ bolo len dôsledkom profesionálnej opatrnosti.

„Keby išlo o menej známu osobu, ktorú by nikto nemal dôvod zabiť, pravdepodobne by som už v deň pitvy uzavrela prípad ako obesenie,“ uviedla.

Romanová napokon súhlasila s oficiálnym stanoviskom úradu hlavného súdneho lekára v New Yorku, ktorý Epsteinovu smrť klasifikoval ako samovraždu.

Spor o zlomeniny krku

Nové dokumenty však spor medzi odborníkmi ešte viac vyostrujú.

Michael Baden upozorňuje na tri zlomeniny v oblasti krku, ktoré podľa neho skôr zodpovedajú škrteniu. Romanová tento výklad odmieta. Tvrdí, že poškodenia jazylky a štítnej chrupky môžu vzniknúť aj pri obesení.

Podľa nej sa zlomeniny objavili v miestach, kde sa jazylka pritlačila k chrbtici. „Pri manuálnom škrtení by boli zlomeniny nepravidelné,“ vysvetlila Romanová.

Nezhody aj okolo slučky

Otázniky vyvoláva aj predmet, ktorým sa mal Epstein údajne obesiť.

Romanová uviedla, že pri tele sa našla slučka z posteľnej plachty. Baden však tvrdí, že počas pitvy žiadnu slučku nevidel. Ani fotografie slučky a látok nájdených v cele ho podľa jeho slov nepresvedčili.

Podľa Badena stopy na Epsteinovom krku nezodpovedajú tomu, čo by po takejto slučke očakával.

Rodina oficiálnu verziu spochybňujú

Skeptický zostáva aj Epsteinov brat Mark Epstein. Po zverejnení nových dokumentov povedal pre Business Insider: „Buď klamú, sú neschopní, alebo sa mýlia.“

O verzii samovraždy pochybujú aj viaceré Epsteinove obete a tiež jeho bývalá spolupracovníčka Ghislaine Maxwellová.

Patologička nikdy nevstúpila do cely

Nejasnosti zvyšujú aj okolnosti samotného vyšetrovania. Po Epsteinovej smrti sa objavilo množstvo konšpiračných teórií, ktoré podporilo aj to, že v úmrtnom liste spočiatku nebola uvedená presná príčina smrti.

Až päť dní po pitve oznámila hlavná newyorská súdna lekárka Barbara Sampsonová, že Epstein zomrel na samovraždu. Sampsonová však pri pitve osobne nebola.

Zaujímavým detailom je aj to, že patologička Romanová nevstúpila do Epsteinovej cely. Pri hodnotení okolností sa musela spoliehať iba na fotografie z miesta činu. Navyše nemala možnosť hovoriť s väzenskými dozorcami.

Romanová však tvrdí, že tieto obmedzenia nemali zásadný vplyv na jej záver. Ako uviedla v roku 2022, osobná návšteva cely by podľa nej bola skôr doplnením obrazu než rozhodujúcim faktorom pri určovaní príčiny smrti.

Viac o téme: CelaSamovraždaPochybnostiPatológJeffrey Epstein
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Zverejnili nové spisy v kauze EPSTEIN! Odhalujú Trumpove nechutnosti: 13-ročné dievča nútil k orálnemu sexu
Zahraničné
Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC:
Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC: Po škandále okolo Epsteina ju NIKTO nechce prichýliť!
Zahraniční prominenti
Bill Clinton
Clinton odmieta spojenie s Epsteinom: Pred výborom poprel vedomosť o zločinoch
Zahraničné
Hillary Clintonová
Výpoveď Clintonovej o Epsteinovi: Môj manžel je NEVINNÝ! Republikáni ním len chránia Trumpa
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Najlepšia slovenská moderátorka? Adela Vinczeová zahabkala a... toto si myslí o SVOJEJ sláve!
Najlepšia slovenská moderátorka? Adela Vinczeová zahabkala a... toto si myslí o SVOJEJ sláve!
Prominenti
Anna Ghannamová upozorňuje na nedostatok ľudí v zdravotníctve a sociálnych službách
Anna Ghannamová upozorňuje na nedostatok ľudí v zdravotníctve a sociálnych službách
Správy
Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!
Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!
Prominenti

Domáce správy

Juraj Krúpa
Spor o nový stav ohrozenia: Opozícia varuje pred nasadením armády na území Slovenska
Domáce
členovia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH)
Vysoké ceny energií dusia slovenské firmy: Poslanci KDH vítajú iniciatívu na ich zníženie
Domáce
Fico po stretnutí so
Fico po stretnutí so šéfkou eurokomisie: Zhodli sa na obnovení dodávok ropy cez Družbu
Ekonomika
Prezident Pellegrini: Slovensko potrebuje nový stav ohrozenia, žiada zmenu ústavy
Prezident Pellegrini: Slovensko potrebuje nový stav ohrozenia, žiada zmenu ústavy
Bratislava

Zahraničné

Jeffrey Epstein
Šokujúci názor patológa: Všetko je inak! Jefrreyho Epsteina zavraždili, TAKTO to zdôvodnil
Zahraničné
Krvavé útoky v Nigérii:
Krvavé útoky v Nigérii: Džihádisti zabili najmenej 14 ľudí vrátane vojakov
Zahraničné
Fascinujúce tvrdenie vedkyne: Známu
Fascinujúce tvrdenie vedkyne: Známu sochu vraj vytvoril sám Michelangelo
dromedar.sk
Vojna priamo nad plážami
Vojna priamo nad plážami v Dubaji: Stíhačka F-16 zneškodnila íránsky dron pred zrakmi turistov!
Zahraničné

Prominenti

Adela Vinczeová
Najlepšia slovenská moderátorka? Adela Vinczeová zahabkala a... toto si myslí o SVOJEJ sláve!
Domáci prominenti
Margot Robbie
Dosť bolo romantiky! NOVÝ ÚČES Margot Robbie zatienil aj priehľadnú blúzku: Všetky oči na mňa
Zahraniční prominenti
Ján Ďurovčík a Nela
Pocisková zoči-voči svojmu EX Ďurovčíkovi: Čo sa deje za kamerami? Nela povedala PRAVDU!
Domáci prominenti
Britney po jazde pod
Britney po jazde pod vplyvom alkoholu: Obrovské OBAVY... Získa jej otec späť OPATROVNÍCTVO?!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Predali dom, dali výpoveď
Predali dom, dali výpoveď a nasťahovali sa do karavanu: Dnes sú z nich MILIONÁRI a TOTO je ich tajomstvo!
Zaujímavosti
Rachel a Liam mali
Rachel a Liam mali vyhrať 209 miliónov: Pár prišiel o rozprávkovú výhru pre TÚTO DROBNOSŤ na účte! Neskutočná rana osudu
Zaujímavosti
Palác chánov v Šeki:
Palác chánov v Šeki: Tisíce drevených dielikov bez klincov vytvorili jednu z najkrajších stavieb Kaukazu
dromedar.sk
Vedci v džungli objavili
Vedci v šoku: V hlbokej džungli objavili tvory, ktoré mali byť tisíce rokov po smrti! Ich fotky vyrážajú dych
Zaujímavosti

Dobré správy

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Príde veľká zmena pre matky? Hlas navrhuje odpustenie daní, najskôr jednej skupine
Príde veľká zmena pre matky? Hlas navrhuje odpustenie daní, najskôr jednej skupine
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Protimonopolný úrad odhalil káblový kartel: Firmám udelil rekordnú pokutu 97 miliónov eur!
Protimonopolný úrad odhalil káblový kartel: Firmám udelil rekordnú pokutu 97 miliónov eur!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!

Šport

VIDEO Mladá Ruska neudržala nervy na uzde: Po prehre s Češkou pobúrila všetkých naokolo
VIDEO Mladá Ruska neudržala nervy na uzde: Po prehre s Češkou pobúrila všetkých naokolo
WTA
Nastal čas na nepríjemnú debatu: Javorové listy vyschli, uvidíme výmenu zlatého kapitána USA?
Nastal čas na nepríjemnú debatu: Javorové listy vyschli, uvidíme výmenu zlatého kapitána USA?
NHL
ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
ZPH 2026 Prekvapivé vyjadrenie Ukrajinca: Za zisk striebra vďačí nečakanému pomocníkovi
Parašport
Zomrel obklopený milovanou rodinou: České športové nebo prijalo medzi seba ďalšiu legendu
Zomrel obklopený milovanou rodinou: České športové nebo prijalo medzi seba ďalšiu legendu
Basketbal

Auto-moto

Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Vzťahy na pracovisku
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Prostredie práce
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Ako obaliť šampiňóny a na čo si dať pozor pri vyprážaní?
Rady a tipy
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny

Technológie

Mozog sa s vekom začne zapĺňať biologickým odpadom. Vedci zo Stanfordu objavili proces, ktorý môže stáť za stratou pamäti
Mozog sa s vekom začne zapĺňať biologickým odpadom. Vedci zo Stanfordu objavili proces, ktorý môže stáť za stratou pamäti
Veda a výskum
Slovenská húfnica EVA môže dostať podvozok 4×4. Posádku znížili na minimum a automat má len 9 výstrelov
Slovenská húfnica EVA môže dostať podvozok 4×4. Posádku znížili na minimum a automat má len 9 výstrelov
Výzbroj a zbrane
Vedci objavili spôsob, ako pripraviť hranolky s menším množstvom oleja bez toho, aby stratili chrumkavosť
Vedci objavili spôsob, ako pripraviť hranolky s menším množstvom oleja bez toho, aby stratili chrumkavosť
Veda a výskum
Policajti sa chceli pochváliť zásahom proti daňovým únikom. Jedna fotografia však prezradila heslo ku kryptopeňaženke za milióny
Policajti sa chceli pochváliť zásahom proti daňovým únikom. Jedna fotografia však prezradila heslo ku kryptopeňaženke za milióny
Bezpečnosť

Bývanie

V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky

Pre kutilov

3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takmer každý muž má týchto 5 potrieb: Väčšina žien ich prehliada
Partnerské vzťahy
Takmer každý muž má týchto 5 potrieb: Väčšina žien ich prehliada
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jeffrey Epstein
Zahraničné
Šokujúci názor patológa: Všetko je inak! Jefrreyho Epsteina zavraždili, TAKTO to zdôvodnil
Fico so Šimečkom sa
Domáce
Fico so Šimečkom sa utrhli z reťaze: Vytiahli na seba slovník ako z tretej cenovej! Padli urážky aj tvrdé narážky
Vojna priamo nad plážami
Zahraničné
Vojna priamo nad plážami v Dubaji: Stíhačka F-16 zneškodnila íránsky dron pred zrakmi turistov!
Hororový PÁD z Rysov!
Zahraničné
Hororový PÁD z Rysov! Muž letel dole obrovskou rýchlosťou, desivé VIDEO koluje virálne internetom

Ďalšie zo Zoznamu