STRAŠIDELNÁ scéna na VIDEU! Na ceste ležal záhadný objekt, Slovák zastavil auto: Keď vystúpil, už tam nebol

MICHALOVCE - Slovenské cesty sú nevyspytateľné. O tom sa presvedčil aj Slovák Jozef, ktorému sa počas jazdy autom náhle objavil z tmy neznámy objekt pripomínajúci ležiacu postavu. Vodič okamžite zastavil, no keď vystúpil, na ceste už nič nebolo.

Piatkový večer sa pre jednu slovenskú rodinu skončil poriadne nepríjemným a znepokojivým zážitkom. Počas jazdy tmavou cestou sa pred ich autom z ničoho nič objavil neznámy objekt, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako človek ležiaci na vozovke. Vodič okamžite zabrzdil a išiel situáciu skontrolovať. To, čo nasledovalo, si nevedeia vysvetliť ani tí, ktorí neveria na žiadne záhady.

„Z tmy sa zrazu objavilo niečo, čo vyzeralo ako človek. Hneď som zastavil a išiel sa pozrieť, čo sa deje,“ opisuje vodič Jozef. Keď však vyšiel z auta, na ceste nenašiel vôbec nič. Ani pod autom, ani za ním. Objekt sa akoby vyparil.

Kamera záhadný objekt zachytila

Vodič si situáciu nevie vysvetliť. "Nechápem, kde to zmizlo a kam sa to vyparilo," uviedol. No rovnaký objekt videla aj spolujazdkyňa Adelka. Preto skontroloval záznam z palubnej kamery — a tam to bolo. Neidentifikovateľný tieň či postava, ktorá sa objavila priamo pred autom. „Nezistil som, čo to bolo a kam to zmizlo. Ale bolo to dosť nepríjemné, keď sa to zrazu zjavilo pred autom,“ dodáva.

"Veľmi zaujímavé, až troška strašideľné," súhlasí s autorom videa v reakcii Renáta. Viacerí sa v komentároch ale zhodujú na tom, že objekt pôsobí ako igelitové vrece do košov. Na Slovensku totiž panuje posledné dni mimoriadne veterné počasie a je možné, že na cestu niečo odfúklo. "Tiež mi to tak pripadá, ako čierny igelit," súhlasí ďalší. Nakoniec sa ozvala ďalšia svedkyňa, ktorá objekt zahliadla a pravdepodobne rozlúštila celú záhadu. "Tiež som to videla, bolo to vrecko so suchou trávou," uviedla.

Záhadná krádež v Paríži:
Záhadná krádež v Paríži: Z kostola zmizla relikvia neoceniteľnej hodnoty!
FOTO Obrovský kameň zablokoval vchod
Chcel ísť do práce, no dvere sa nedali otvoriť: Obyvateľov bytovky v noci uväznil záhadný balvan!
Vydesení obyvatelia zalarmovali bratislavských
Vydesení obyvatelia zalarmovali bratislavských hasičov: Únik PLYNU a záhadné okolnosti, začali trestné STÍHANIE!
Videli ste to?
Záhadné kruhy nad Tatrami! Okolo Mesiaca sa zjavilo niečo, čo pripomínalo svätožiaru: Vieme, čo sa dialo
Hádzanárka Iuventy Michalovce Martina Popovcová po postupe do semifinále: Každým rokom je postup o niečo ťažší
Hádzanárka Iuventy Michalovce Martina Popovcová po postupe do semifinále: Každým rokom je postup o niečo ťažší
Tréner MŠK Iuventa Michalovce Maroš Vikartovský po postupe do semifinále Európskeho pohára EHF: Nepripúšťali sme si osemgólový náskok
Známy exfarmár je na materskej: Prežíva to ťažko!
STRAŠIDELNÁ scéna na VIDEU!
STRAŠIDELNÁ scéna na VIDEU! Na ceste ležal záhadný objekt, Slovák zastavil auto: Keď vystúpil, už tam nebol
Členovia Združenia cestovného ruchu
Členovia Združenia cestovného ruchu žiadajú o schválenie zonácie TANAP-u
Kradol značkové oblečenie v
Kradol značkové oblečenie v Bratislave: VIDEO Polícia pátra po páchateľovi
Poltár získa nový cyklochodník: Zelené spojí s mestom, bezpečnosť pre deti aj školákov
Poltár získa nový cyklochodník: Zelené spojí s mestom, bezpečnosť pre deti aj školákov
REVOLÚCIA v domácnostiach: Humanoidný
REVOLÚCIA v domácnostiach: Humanoidný robot urobí všetko za vás! Neuveriteľné VIDEO, ako už funguje v dome
FOTO Nočný klub so 750
Nočný klub so 750 ľuďmi zachvátil MEGAPOŽIAR: Desivé zábery od svedkov, VIDEO všade šľahali plamene
Nečakaná zmena na letiskách:
Nečakaná zmena na letiskách: Jedna bežná vec môže spôsobiť odmietnutie batožiny
FOTO BRUTÁLNA zrážka s kamiónom
BRUTÁLNA zrážka s kamiónom skončila FATÁLNE, traja mŕtvi! DESIVÉ FOTO z miesta nehody, z auta ostal kus šrotu
Princezná Beatrice
Princezná chce utiecť z Británie po škandále rodičov! Amerika ako nový začiatok?
Imi Baron Štefaník
Známy exfarmár je na materskej: Je to peklo! Uznáva všetky mamičky
Dominika Myslivcová
Známa Češka má život snov: Luxusný darček od priateľa... Za viac ako 300 tisíc!
Stella Gregg
Dcéra hviezdy Hriešneho tanca vyrástla do krásy: Stella Gregg ide v šľapajach slávnej mamy!
Prispieva k zdraviu a navyše
Prispieva k zdraviu a navyše sa z neho chudne: A pritom o ňom kolujú desiatky mýtov, neverte im
Lekár zverejnil zoznam NAJBOLESTIVEJŠÍCH
Lekár zverejnil zoznam NAJBOLESTIVEJŠÍCH operačných zákrokov: Čaká vás jeden z nich? Pripravte sa na bolesť!
Muža rozdupal slon a
Slon ho doslova PREVALCOVAL! VIDEO Šokovaní svedkovia sledovali, ako muž po brutálnom útoku vstal a odišiel po vlastných
Otvorila IKONICKÚ červenú búdku
Otvorila IKONICKÚ červenú búdku a zostala v šoku: TOTO v nej namiesto telefónu našla Američanka!
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pomoc s podnikaním, ktorá
Pomoc s podnikaním, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!
Koniec dotovania víriviek? Progresívci predstavili vlastný recept na drahé energie!
Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Autá, ktoré verejnosť nikdy nevidela: Škoda odtajnila prototypy za posledných 70 rokov! (foto)
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Nakupujete cez Bazoš? Bez platby vopred už nezoženiete nič!
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)
Dokážete odhaliť skryté symboly v logách svetoznámych značiek? Otestujte svoj inštinkt! (kvíz)

HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos zo 6. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
HK Dukla Michalovce – HK Nitra: Online prenos zo 6. štvrťfinále play-off Tipsport ligy
Belasé majstrovské oslavy pod Tatrami: HC Slovan Bratislava oslavuje premiérový titul
Belasé majstrovské oslavy pod Tatrami: HC Slovan Bratislava oslavuje premiérový titul
VIDEO FIA po kontroverznej nehode v Japonsku prehodnotí nové pravidlá: Bol to strašidelný moment
VIDEO FIA po kontroverznej nehode v Japonsku prehodnotí nové pravidlá: Bol to strašidelný moment
VIDEO Slovenský brankár ohúril zámorie prvým gólom: Skutočne pôsobivý, má skvelú hlavu!
VIDEO Slovenský brankár ohúril zámorie prvým gólom: Skutočne pôsobivý, má skvelú hlavu!
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
Škoda Enyaq a Elroq s modernizáciou: nové batérie, nový infotainment, nové funkcie
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
PRVÁ JAZDA: BMW iX3 - šokujúco dobré
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Prečo by ste nemali chýbať na Kariéra EXPO v Žiline? Tento deň môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Nestíhate držať krok s trhom práce a rýchlo meniacim sa svetom AI? Tento test vám otvorí oči
Nestíhate držať krok s trhom práce a rýchlo meniacim sa svetom AI? Tento test vám otvorí oči
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Víkend bez výčitiek: Ako byť produktívny a zároveň si naozaj oddýchnuť
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Nestíhate v práci a hlava vám ide naplno? Mindfulness môže byť vaša tajná zbraň
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Namiesto chlebíčkov robím na Veľkú noc tento vajíčkový šalát. Hotový je do 15 minút a výsledok je neodolateľný.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Plnené vajíčka bez majonézy. Recept si vypýtala aj svokra a to je ta najlepšia vizitka.
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Čo upiecť na Veľkú noc? Tieto dobroty u vás nesmú chýbať
Citrónové osie hniezda
Citrónové osie hniezda
Prečo ti komáre vždy lietajú okolo hlavy alebo ramien? Vedci odhalili presný mechanizmus, ktorý ich k tebe spoľahlivo navádza a vysvetľuje, čo ich najviac priťahuje
Prečo ti komáre vždy lietajú okolo hlavy alebo ramien? Vedci odhalili presný mechanizmus, ktorý ich k tebe spoľahlivo navádza a vysvetľuje, čo ich najviac priťahuje
Vedci objavili hormón, ktorý môže zasiahnuť bolesť krížov priamo pri zdroji. Má to však háčik
Vedci objavili hormón, ktorý môže zasiahnuť bolesť krížov priamo pri zdroji. Má to však háčik
Dáva ti práca v Exceli poriadne zabrať? Týchto 5 jednoduchých trikov z teba spraví profíka za jeden večer
Dáva ti práca v Exceli poriadne zabrať? Týchto 5 jednoduchých trikov z teba spraví profíka za jeden večer
Prečo dnes už nelieta po Zemi gigantický hmyz? Roky sa predpokladalo, že za to môže kyslík, no nová štúdia odhalila skutočný dôvod
Prečo dnes už nelieta po Zemi gigantický hmyz? Roky sa predpokladalo, že za to môže kyslík, no nová štúdia odhalila skutočný dôvod
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Chcel rýchly proces a pocit ozajstného domova. V developerskom byte vytvorili perfektné bývanie a ešte i zostali v rozpočte
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe
Boli už zastaralé, a kto mohol, menil ich za nové. Trend kuchýň, aké si pamätáme z detstva, sa vracia v novej podobe

Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vyvýšené záhony za 200 €? Manželia stavili na debniace tvárnice, ktoré netreba betónovať
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Vetrajte bez stresu: Dažďový senzor postráži váš domov, aj keď nie ste doma
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
Pílite metrovicu po jednom kuse? S touto šikovnou kozou naplníte tri fúriky na dva rezy
VIDEO: Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch osobností
VIDEO: Takto vznikajú róby pre Let's Dance: Stylistka Zuzana Kanisová prehovorila o outfitoch osobností
STRAŠIDELNÁ scéna na VIDEU!
STRAŠIDELNÁ scéna na VIDEU! Na ceste ležal záhadný objekt, Slovák zastavil auto: Keď vystúpil, už tam nebol
Nočný klub so 750
Nočný klub so 750 ľuďmi zachvátil MEGAPOŽIAR: Desivé zábery od svedkov, VIDEO všade šľahali plamene
REVOLÚCIA v domácnostiach: Humanoidný
REVOLÚCIA v domácnostiach: Humanoidný robot urobí všetko za vás! Neuveriteľné VIDEO, ako už funguje v dome
Nečakaná zmena na letiskách:
Nečakaná zmena na letiskách: Jedna bežná vec môže spôsobiť odmietnutie batožiny

