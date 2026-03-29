STRAŠIDELNÁ scéna na VIDEU! Na ceste ležal záhadný objekt, Slovák zastavil auto: Keď vystúpil, už tam nebol

MICHALOVCE - Slovenské cesty sú nevyspytateľné. O tom sa presvedčil aj Slovák Jozef, ktorému sa počas jazdy autom náhle objavil z tmy neznámy objekt pripomínajúci ležiacu postavu. Vodič okamžite zastavil, no keď vystúpil, na ceste už nič nebolo.
Piatkový večer sa pre jednu slovenskú rodinu skončil poriadne nepríjemným a znepokojivým zážitkom. Počas jazdy tmavou cestou sa pred ich autom z ničoho nič objavil neznámy objekt, ktorý na prvý pohľad vyzeral ako človek ležiaci na vozovke. Vodič okamžite zabrzdil a išiel situáciu skontrolovať. To, čo nasledovalo, si nevedeia vysvetliť ani tí, ktorí neveria na žiadne záhady.
„Z tmy sa zrazu objavilo niečo, čo vyzeralo ako človek. Hneď som zastavil a išiel sa pozrieť, čo sa deje,“ opisuje vodič Jozef. Keď však vyšiel z auta, na ceste nenašiel vôbec nič. Ani pod autom, ani za ním. Objekt sa akoby vyparil.
Kamera záhadný objekt zachytila
Vodič si situáciu nevie vysvetliť. "Nechápem, kde to zmizlo a kam sa to vyparilo," uviedol. No rovnaký objekt videla aj spolujazdkyňa Adelka. Preto skontroloval záznam z palubnej kamery — a tam to bolo. Neidentifikovateľný tieň či postava, ktorá sa objavila priamo pred autom. „Nezistil som, čo to bolo a kam to zmizlo. Ale bolo to dosť nepríjemné, keď sa to zrazu zjavilo pred autom,“ dodáva.
"Veľmi zaujímavé, až troška strašideľné," súhlasí s autorom videa v reakcii Renáta. Viacerí sa v komentároch ale zhodujú na tom, že objekt pôsobí ako igelitové vrece do košov. Na Slovensku totiž panuje posledné dni mimoriadne veterné počasie a je možné, že na cestu niečo odfúklo. "Tiež mi to tak pripadá, ako čierny igelit," súhlasí ďalší. Nakoniec sa ozvala ďalšia svedkyňa, ktorá objekt zahliadla a pravdepodobne rozlúštila celú záhadu. "Tiež som to videla, bolo to vrecko so suchou trávou," uviedla.