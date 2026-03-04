Alarmujúce čísla: Výstavba bytov na Slovensku sa výrazne spomalila!

BRATISLAVA - Bytová výstavba vlani výrazne spomalila. V roku 2025 sa na Slovensku dokončilo 14.300 bytov, čo je medziročný pokles o 19 %. Aktuálne hodnoty takmer o štvrtinu zaostávali aj za priemerom predchádzajúcich desiatich rokov. Súčasne počas roka 2025 pokračovalo spomalenie začiatku výstavby nových bytov, informoval v stredu na základe predbežných údajov o výstavbe Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Najviac bytov sa vlani skolaudovalo v Trnavskom, Žilinskom a Bratislavskom kraji, kde ich počet prekročil 2000. Počet dokončených bytov medziročne klesol v siedmich z ôsmich krajov SR, a to od 2 % v Banskobystrickom kraji do 46 % v Bratislavskom kraji. Jediný región, ktorý si medziročne mierne vylepšil bilanciu skolaudovaných bytov, bol Nitriansky kraj.
Celkovo sa vlani začalo stavať 15.100 bytov. Aj keď počet začatých bytov medziročne klesol len mierne, bol o 26 % nižší ako priemer za desať rokov. Spomalenie sa medziročne prejavilo len v polovici regiónov Slovenska, ale všetkých osem regiónov evidovalo významnejšie úbytky v porovnaní s dlhodobým priemerom. Podľa predbežných údajov najvýraznejšie dlhodobé spomalenie o viac ako 30 % zaznamenali v Trnavskom a Nitrianskom kraji.
Ku koncu roka 2025 bolo na Slovensku rozostavaných 77.700 bytových jednotiek, čo bolo o 0,8 % viac ako na konci roka 2024 a súčasne to bolo o 2 % viac ako v desaťročnom priemere. V posledných troch mesiacoch roka 2025 sa v SR dokončilo 3235 bytov. Počty bytových kolaudácií medziročne klesli o viac ako tretinu, znížili sa aj v porovnaní s dlhodobým desaťročným priemerom rovnakého obdobia. Naďalej v štruktúre kolaudácií prevažovali byty v rodinných domoch, ich podiel z celku tvoril 68 %.
Súčasne sa v poslednom štvrťroku 2025 začalo stavať takmer 3600 bytových jednotiek. Počet začatých bytov bol medziročne približne rovnaký a súčasne o 37 % nižší ako dlhodobý priemer rovnakého obdobia. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy iba 35 %. ŠÚ SR spresnil, že informácie o výstavbe bytov za 3. a 4. štvrťrok 2025 sú predbežné z dôvodu prechodu na nový dátový zdroj a budú dodatočne spresnené.