Babiš zúri na aerolinky: Ryanair sa podľa neho vykašľal na ľudí!

PRAHA - Štát prenajal lietadlo, ktoré môže vyzdvihnúť 189 ľudí v Jordánsku, aktuálne je pripravené vyletieť a čaká na slot, povedal poslancom v úvode dnešnej schôdze snemovne premiér Andrej Babiš (ANO). Vyzval predovšetkým aerolinky Ryanair a Emirates, nech pošlú lietadlá na Blízky východ. Česko podľa neho zároveň urobí všetko, aby pre lietadlá získalo časové sloty, čo aktuálne znamená najväčší problém.

Aerolinky by sa podľa Babiša mali sústrediť predovšetkým na ľudí, ktorí už sú v regióne dotknutom po útokoch Spojených štátov a Izraela na Irán. Mnoho Čechov sa podľa Babiša hromadí predovšetkým v Dubaji. Spoločnosť Smartwings by dokázala okamžite poslať do Dubaja sedem lietadiel, keby mala pre nich dosť slotov, uviedol.

Babiš si vzal slovo v úvode parlamentnej schôdze, ktorá sa má venovať druhému čítaniu návrhu štátneho rozpočtu. Ako neuveriteľné a škandalózne označil správanie spoločnosti Ryanair, ktorá sa podľa neho "vykašľala" na ľudí na letisku. Vyzval šéfa írskej spoločnosti Michaela O'Learyho, aby poslal pre ľudí lietadlá, aj keď chápe, že rád zarába.

Návrat sa skomplikuje aj jeho manželke

"Dohodli sme sa so Smartwings a prenajali lietadlo pre 189 ľudí. Čaká na odlet, čakáme na slot. Dúfam, že ho dostaneme do dvoch hodín," uviedol. Štát podľa neho diplomatickou cestou bude tiež robiť všetko pre to, aby Spojené arabské emiráty pridelili dosť slotov pre lety organizované Smartwings. "Zároveň som hovoril so zástupcami Emirates, znovu ich vyzývam - máte v Prahe dve A380, tak ich pošlete pre ľudí v Dubaji," povedal.

Prednosť podľa Babiša teraz majú ľudia, ktorí už v regióne sú, pred ľuďmi, ktorí tam majú prestupovať cestou z iných destinácií. Poznamenal, že situácia skomplikuje návrat zo zahraničia aj jeho manželke Monice. "Je na Maldivách, pôjde na Srí Lanku, potom do Singapuru a možno niekedy pristane," uviedol.

Dostal kritiku

Babišovi sa za jeho vystúpenie dostalo kritiky od predsedu Pirátov Zdeňka Hríba, ktorý povedal okrem iného, že mu táto komunikácia pripomína doby covidovej pandémie. Povedal Babišovi, že nemá robiť dispečera, občanov v zahraničí má informovať systémom Drozd alebo zvolať tlačovú konferenciu. O Babišovi tiež povedal, že robí v snemovni z vystúpenia cirkus.

Premiér sa proti Hřibovi ohradil. "Ten pán, ktorý tu vystupoval, trpí anetickou psychózou," povedal okrem iného. Pirátom odkázal, že ich predseda potrebuje psychiatra. Babiš tiež podčiarkol, že repatriačné lety organizujú iba Česko, Slovensko a Nemecko. Poukázal na to, že Británia má v regióne 130.000 turistov a nerobí pre nich vôbec nič.

