Irán má nového vodcu: Pôvodného zabili hneď po pár hodinách

TEHERÁN - Iránske médiá informujú, že novým najvyšším vodcom krajiny sa stal Mojtaba Chameneí. Jeho výber sa údajne odohral pod silným vplyvom Revolučných gárd.
Syn bývalého vodcu prebral moc
Irán má podľa miestnych médií nového najvyššieho vodcu. Na čelo krajiny sa mal postaviť Mojtaba Chameneí, syn dlhoročného lídra Alího Chameneího.
O jeho zvolení informovali viaceré iránske zdroje. Rozhodnutie prijalo zhromaždenie duchovných, orgán zodpovedný za výber, kontrolu a prípadné odvolanie najvyššieho vodcu. Informoval o tom portál Iran International.
Mojtaba Chameneí má 56 rokov a je druhým najstarším synom zosnulého iránskeho lídra.
Silné väzby na Revolučné gardy
Nový vodca je podľa analytikov úzko prepojený s Iránskymi revolučnými gardami, ktoré patria medzi najvplyvnejšie mocenské štruktúry v krajine. Práve ich tlak mal podľa dostupných informácií zohrávať významnú úlohu pri rozhodovaní zhromaždenia.
Mojtaba Chameneí pritom nikdy nezastával vysoký duchovný úrad ani oficiálnu funkciu v iránskej vláde. Napriek tomu sa dlhodobo hovorí o jeho značnom zákulisnom vplyve.
V minulosti pôsobil v ozbrojených silách počas iránsko-irackej vojny a podľa viacerých zdrojov zohrával dôležitú úlohu v kancelárii najvyššieho vodcu, ktorú mal fakticky riadiť už za života svojho otca.
Spojené štáty ho v roku 2019 zaradili na sankčný zoznam.
Rokovania v čase pokračujúcich útokov
Zhromaždenie duchovných sa zišlo v meste Qom, aby rozhodlo o nástupníctve po smrti Alího Chameneího.
Stretnutie sa konalo v čase pokračujúcich americko-izraelských útokov na iránske územie. Podľa dostupných informácií zasiahli nálety aj oblasť, kde sa nachádzali budovy využívané na rokovania zhromaždenia.
Nie je však jasné, či boli pri bombardovaní zasiahnutí aj samotní členovia zhromaždenia alebo či si útok vyžiadal obete.
Trump hovorí, že na rokovania je už neskoro
Najnovšia vlna bombardovania nasledovala po vyhlásení prezidenta USA Donalda Trumpa, že pre iránske vedenie je už „neskoro na rokovania“.
Trump zároveň varoval, že najtvrdšie údery ešte len prídu. Reagoval tým aj na útok dronov na americké veľvyslanectvo v Saudskej Arábii.
Podľa amerického prezidenta prvá séria náletov zlikvidovala viacerých kandidátov, ktorí by mohli prevziať moc po Chameneím. Biely dom mal podľa jeho slov pripravený zoznam potenciálnych nástupcov, no útoky údajne odstránili nielen hlavných favoritov, ale aj ďalšie alternatívy.
Smrť Alího Chameneího
Mojtaba Chameneí preberá moc po svojom otcovi Alím Chameneím, ktorý stál na čele Iránu od roku 1989 a patril k najdlhšie vládnucim lídrom na Blízkom východe.
Dlhoročný najvyšší vodca zomrel 28. februára 2026 počas prvej vlny spoločných americko-izraelských útokov na Teherán, keď rakety zasiahli komplex, v ktorom sa nachádzal spolu s najbližšími spolupracovníkmi. Jeho smrť krátko po útoku potvrdili aj iránske štátne médiá.
Úder, pri ktorom zahynulo aj viacero vysokopostavených predstaviteľov režimu, spôsobil najväčší otras iránskeho mocenského systému za posledné desaťročia a okamžite otvoril otázku nástupníctva v krajine.