Indiana Jones po boku manželky: Delí ich 22-ročný rozdiel, ale... stále ako zamilovaní tínedžeri!

LONDÝN - Aj po viac než dvoch desaťročiach pôsobia Calista Flockhart (61) a Harrison Ford (83) stále rovnako zamilovane. Ich drobné gestá prezrádzajú medzi nimi silné puto!
Calista Flockhart sa len zriedka objavuje na červených kobercoch. Tentoraz urobila výnimku, aby podporila svojho manžela Harrisona Forda na udeľovaní cien Actor Awards 2026. Manželia, ktorí sú spolu už 16 rokov, pôsobili pri príchode na slávnostné podujatie veľmi zamilovane – takmer ako tínedžeri, ktorí sa práve teraz do seba zaľúbili. Herečka známa zo seriálu Ally McBealová mala na sebe elegantné čierne šaty.
Počas fotografovania sa držala blízko svojho manžela a s úsmevom ho nežne objímala. Ford má na tomto podujatí obdržal významné ocenenie – cenu SAG-AFTRA za celoživotný prínos. Naposledy sa dvojica spolu objavila na podobnej akcii minulý rok. Reč tela dvojice si všimla aj expertka Judi James, ktorá upozornila na drobné gestá prezrádzajúce ich silný vzťah. „Reč tela Calisty a Harrisona na červenom koberci predstavovala ideálny príklad pre každý iný prominentný pár, ktorý chce pôsobiť autenticky romanticky a láskavo,“ povedala expertka na reč tela Judi James pre Daily Mail.
Podľa nej práve malé detaily odhaľujú, prečo ich vzťah vydržal tak dlho. „Ich príbeh lásky pôsobí veľmi prirodzene a práve drobné detaily v ich pózach prezrádzajú najväčšie náznaky toho, prečo tento relatívne súkromný vzťah vydržal,“ dodala James. Jedným z najvýraznejších prejavov blízkosti bolo podľa nej držanie sa za ruky, ktoré však pár príliš neukazoval. Spomenula aj moment, keď herečka zotrela z Fordovej tváre rúž.
„A potom tu bol moment, ktorý mohol vyzerať ako mierne vlastnícke gesto, keď Calista zotrela rúž z Harrisonovho líca. Harrisonova komická reakcia – keď sa zatváril šťastne a poslušne – však ukázala, že rovnako ako ich hravosť, keď ho Calista chytila za ruku a držala sa ho, majú aj spoločný zmysel pre humor.“ Príbeh ich vzťahu sa začal v roku 2002 na udeľovaní cien Zlatý glóbus. Napriek výraznému vekovému rozdielu to medzi nimi okamžite zaiskrilo. Ich vzťah sa vyvíjal postupne – randili osem rokov.
V roku 2009 sa zasnúbili a svadba sa konala o rok neskôr v komornom prostredí. Hoci je medzi nimi 22-ročný vekový rozdiel, obaja tvrdia, že to ich vzťah nijako neovplyvňuje. Napriek tomu, že patria medzi najznámejšie hollywoodske páry, svoj súkromný život si starostlivo chránia. Herec bol pred vzťahom s Flockhart dvakrát ženatý – s Mary Marquardt, s ktorou má dvoch synov, a neskôr so scenáristkou Melissou Mathison, s ktorou má syna a dcéru.