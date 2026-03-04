Hasiči zasahovali pri požiari bytového domu v Rudňanoch, uhasili ho ešte večer

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
KOŠICE - V bytovom dome v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves v utorok (3. 3.) večer vypukol požiar. Zasiahol pivničné priestory, pričom hustý čierny dym sa rozšíril do celého bytového domu. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti s tým, že neeviduje žiadne usmrtené ani zranené osoby.
Spišskonovoveskí hasiči boli k požiaru vyslaní okolo 18.00 h. Na mieste následne zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Rudnian.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
„Časť obyvateľov sa evakuovala ešte pred príchodom prvej hasičskej jednotky. Matku s tromi deťmi evakuovali hasiči,“ uvádza HaZZ. Požiar sa podarilo zlikvidovať ešte večer.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)