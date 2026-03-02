Nešťastie na školskom výlete: Sandra bojuje o život po páde na snowboarde! Mimoriadne VÁŽNA diagnóza

MYSŁOWICE - Talentovaná poľská študentka Sandra bojuje o život po vážnom úraze na školskom výlete v Rakúsku. Po páde na snowboarde ju lekári museli uviesť do umelého spánku a diagnóza je mimoriadne vážna – jedna hemisféra mozgu je neaktívna a druhá funguje len čiastočne. Rodina sa pripravuje na dlhú, nákladnú rehabilitáciu. Škola, priatelia aj širšia komunita sa spojili a spustili zbierku, aby Sandre dali šancu na návrat k životu.
Sedemnásťročná Sandra, veselá a energická študentka I. gymnázia v Mysłowiciach, ešte pred pár týždňami plánovala budúcnosť plnú snov a ambícií. Dnes však jej život, aj život celej rodiny, vyzerá úplne inak. Dôvodom je vážny úraz, ku ktorému došlo 11. februára 2026 počas školskej lyžiarskej exkurzie v Rakúsku.
Počas jazdy na snowboarde utrpela Sandra vážne poranenie hlavy. Záchranári ju okamžite previezli do nemocnice, kde ju lekári museli uviesť do umelého spánku. Diagnóza je mimoriadne vážna – pravá hemisféra mozgu nevykazuje aktivitu a ľavá funguje len čiastočne. Lekári začali proces postupného prebúdzania, ktorý patrí k najkritickejším a najnáročnejším fázam liečby. Každá reakcia, každý drobný pohyb môže naznačiť, aké sú Sandrine šance na zotavenie.
Rodina prežíva ďalšiu ranu osudu
Sandrin príbeh je o to bolestivejší, že nejde o prvú tragédiu, ktorá rodinu zasiahla. Pred dvoma rokmi dievča prišlo o otca. Odvtedy sa o štyri deti stará ich mama, Žaneta, ktorá teraz trávi dni aj noci pri Sandrinej nemocničnej posteli.
Pred Sandrou je dlhá a finančne náročná cesta. Intenzívna neurologická rehabilitácia, špecializovaná starostlivosť a dlhodobá liečba sú jedinou nádejou na to, aby sa mladé dievča mohlo vrátiť k bežnému životu. Sandrin príbeh nenechal jej okolie ľahostajným. Spolužiaci, učitelia, priatelia aj širšia komunita sa okamžite zomkli a spustili verejnú zbierku na podporu liečby a rehabilitácie. Každé euro, každá forma pomoci má v tejto chvíli obrovský význam.
Solidarita, ktorú rodina dostáva, ukazuje, akú silu má spolupatričnosť v najťažších životných okamihoch. Pre Sandru a jej blízkych je to nielen finančná, ale aj psychická opora – dôkaz, že v boji nie sú sami.