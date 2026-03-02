Blanár telefonoval so šéfom jordánskej diplomacie: Riešili aj evakuačné lety

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí SR Juraj Blanár (Smer-SD) telefonoval so šéfom jordánskej diplomacie Ajmanom Safadím. Riešili evakuačné lety aj aktuálny vývoj v regióne. Blanár o tom informoval na sociálnej sieti.
Pripravujú evakuačné lety
„V týchto dňoch robíme maximum, aby sme zabezpečili evakuačné lety pre občanov SR z krízovej oblasti, kde je aktuálne možné aspoň v obmedzenej miere využiť vzdušný priestor. Riešenie povolení na prelety je mimoriadne náročné, preto som dnes telefonoval aj so Safadím. Práve z jordánskej Akaby a Ammánu budeme už v utorok (3. 3.) repatriovať prvé Slovenky a Slovákov,“ priblížil.
Minister zahraničných vecí Jordánska zároveň Blanára informoval aj o aktuálnom vývoji v regióne. „Ten sa veľmi rýchlo mení a, žiaľ, naďalej eskaluje a nesmeruje k tak potrebnému mierovému riešeniu,“ poznamenal šéf slovenskej diplomacie.
Tisíce Slovákov čakajú na návrat
Blanár na pondelkovej tlačovej konferencii oznámil, že rezort eviduje približne 5000 občanov SR nachádzajúcich sa na Blízkom východe, ktorí sa zaregistrovali na webe v súvislosti so žiadosťou o pomoc. Všetci z nich podľa jeho slov majú záujem vrátiť sa späť na Slovensko. Vysvetlil, že prevoz všetkých z kapacitných dôvodov nie je nateraz možný a repatriačné lety sa budú primárne orientovať na matky s deťmi či chorých ľudí. Ostatných občanov požiadal o trpezlivosť. Ministerstvo vnútra SR ešte skôr v pondelok oznámilo, že tento týždeň zorganizuje minimálne tri repatriačné lety. Dva budú z jordánskeho Ammánu a jeden z ománskeho Maskatu.