Guterres vyzval Izrael, aby opäť otvoril hraničné priechody s Pásmom Gazy

NEW YORK - Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v pondelok vyzval Izrael, aby opäť otvoril hraničné priechody v Pásme Gazy, ktoré uzavrel po spoločných útokoch s USA na Irán. Informuje o tom agentúra AFP.
Medzi priechodmi, ktoré boli v sobotu uzavreté z bezpečnostných dôvodov, je aj Rafah – jediná brána pre obyvateľov Gazy do vonkajšieho sveta, ktorá nevedie cez Izrael. Pre pohyb osôb bol opäť otvorený až od 2. februára.
Pozastavené humanitárne presuny
„Izraelské orgány uzavreli všetky priechody vrátane Rafahu a pozastavili humanitárne presuny v oblastiach a v blízkosti oblastí, kde sú nasadené izraelské jednotky v Pásme Gazy,“ povedal hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric.
„Je absolútne nevyhnutné, aby boli všetky hraničné priechody čo najskôr opäť otvorené. V posledných dňoch boli naši partneri nútení obmedzovať spotrebu paliva a uprednostňovať život zachraňujúce operácie, aj keď len v obmedzenej miere, lebo naše miestne zásoby sa míňajú,“ dodal. Dujarric doplnil, že v Pásme Gazy síce už sú určité zásoby, ale „keď sú brány zatvorené, samozrejme šetríme na všetkom čo máme, aby nám to vydržalo čo najdlhšie“.