Len svaly, šľachy a kosti! Dara Rolins ukázala vypracovaný zadok aj svalnatý chrbát

BRNO - Hlavnou hviezdou posledného veľkého plesu sezóny v Brne bola speváčka Dara Rolins (53) a všetkým prítomným vyrazila dych! Na pódiu sa predviedla v odhaľujúcom modeli a výsledok bol ohromujúci.
Speváčka prišla vo vyzývavom modeli, ktorý nechával priestor len pre dokonalé proporcie. Každý pohľad sa okamžite zastavil na jej vypracovanom tele – sieťované pančuchy odhaľovali zadok, chrbát bol napnutý a každý sval bol viditeľný. Nikde ani gram tuku navyše.
V hoteli International sa síce prehýbali stoly pod lahôdkami, no ani tie najluxusnejšie pochúťky nedokázali odviesť pozornosť od Dary. Každý pohyb, každý krok bol dokonalou ukážkou sebavedomia a šarmu, ktorý sa nedá naučiť. A aj po päťdesiatke Dara dokazuje, že vek nie je prekážkou. Maká na sebe, cvičí pravidelne, stravuje sa zdravo a takmer nepije alkohol. Výsledkom je postava, ktorá by mohla konkurovať aj generáciu mladším tanečniciam, s ktorými vystupuje na javisku.
Speváčka svojim odhaleným modelom ukázala, že dokonalá forma nie je záležitosťou náhody. Či už ide o pózu pred fotografmi alebo pohyb na parkete, Dara ovládla každú chvíľu plesu a stala sa jasnou hviezdou večera. Jedno je isté – Dara Rolins nielenže ukázala dokonalé telo, ale aj to, že sebavedomie, disciplína a starostlivosť o seba dokážu udržať telo aj po päťdesiatke v absolútnej top forme!
Dara to na plese v Brne roztočila. Prítomní mohli na jej postave oči nechať. (Zdroj: Profimedia)
