Ministerstvo zahraničných vecí odporúča necestovať do Ománu: Vyhýbajte sa rizikovým oblastiam

BRATISLAVA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča necestovať do Ománu, respektíve do jeho určitých oblastí. Pre krajinu vydalo cestovné odporúčanie 3. stupňa - necestovať (necestovať do určitých oblastí). Informovalo o tom na sociálnej sieti.
„Vzhľadom na okolnosti v regióne môže dôjsť k obmedzeniu leteckej prevádzky, rušeniu komerčných letov do viacerých krajín a uzatváraniu vzdušného priestoru, čo môže mať za následok výrazne obmedzené a limitované možnosti vycestovania z krajiny. Cestujúcim, ktorí sa už zdržiavajú v krajine, odporúčame, aby sa pred cestou priamo spojili so svojou leteckou spoločnosťou a overili si aktuálne informácie o letoch,“ uviedlo.
Občanom rezort tiež odporučil, aby venovali zvýšenú pozornosť osobnej bezpečnosti a riadili sa pokynmi miestnych bezpečnostných zložiek a úradov. Zároveň na nich apeloval, aby sledovali aktuálnu situáciu a miestne médiá. Mali by sa podľa neho tiež vyhýbať hromadným zhromaždeniam. „V prípade nevyhnutnosti cestovania dôrazne odporúčame preveriť podmienky vstupu do krajiny prostredníctvom oficiálneho portálu Ministerstva zahraničných vecí Ománu,“ dodal.
Ministerstvo zároveň pripomenulo, že občania SR môžu v prípade núdze kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum slovenskej diplomacie na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.
Rezort diplomacie odporúča slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie prostredníctvom webovej stránky ministerstva alebo mobilnej aplikácie Svetobežka.