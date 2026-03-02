NAJDESIVEJŠÍ POHĽAD na vojnu! Raketa zasiahla školu v Iráne, bilancia obetí tragédia stúpla na 150

MINAB – V južnej časti Iránu padla raketa do obývanej oblasti. Strela zasiahla dievčenskú základnú školu. Z miesta dopadu hlásia viac ako 150 obetí. Irán obviňuje Izrael, Jeruzalem vyhlásil, že školu zasiahla chybne vypustená raketa iránskych gárd.
Počas bojov v Iráne, kde spustili Izrael a USA počas uplynulého víkendu, zasiahla jedna z nepriateľských rakiet školu Shajareh Tayyebeh na juhu krajiny. V budove, ktorá stála neďaleko miesta údajnej základne Zboru iránskych revolučných gárd (IRCG), bolo v tom čase viac ako 150 ľudí. Väčšina z nich boli žiaci. Informuje o tom The Guradian s odvolaním sa na iránskych predstaviteľov. Čísla obetí a zranených postupom času narastali.
Iránske velenie, ktoré už predtým prišlo o svojho najvyššieho vodcu Alího Chámeneího, obvinilo z útoku USA a Izrael. Práve tieto krajiny spustili letecký útok na strategické miesta v Iráne. Ich cieľom bolo zničenie iránskeho jadrového programu.
Izrael odmieta niesť zodpovednosť
Ústredné velenie americkej armády (Centcom) celý incident prešetruje. Izrael sa už stihol vyjadriť, že si "nie je vedomý žiadnych operácií IDF (izraelské obranné sily) v danej oblasti". IDF okrem toho vyhlasujú, že to bola raketa, ktorú chybne vypustili iránske gardy IRGC.
Základňa IRGC nebola terčom útokov po prvýkrát. Iránske gardy nepriamo využívali polohu dievčenskej základnej školy ako určitú formu štítu v prípade útoku. Podobný scenár teda predpokladali. Iránsky Červený polmesiac uviedol, že od soboty 28. februára bolo pri leteckých útokoch zabitých najmenej 200 ľudí a ďalších takmer 750 prišlo k početným zraneniam. Počas celého víkendu hľdali v torskách budovy ďalších ľudí, ktori by ešte mohli byť nažive.
Prezident Iránu Masúd Pezeškijan označil útok za "barbarský čin" a "ďalšiu čiernu škvrnu v histórii nespočetných zločinov spáchaných agresormi". Cetcom berie takéto správy veľmi vážne. Ochranu civilného obyvateľstva považuje za nanajvyš dôležitú.
Incident sa síce odohral v sobotu prvého marca, ale v Iráne trvá pracovný týždeň práve od soboty do štvrtka. Raketa teda padla na budovu v čase výučby. Základňa IRGC sa nachádza len zhruba 600 m od areálu školy.
Obyvatelia proti vládnemu režimu
Mnoho Iráncov viní z útoku na školu práve iránsky režim. "Aj keď režim priamo nezaútočil na školu, za smrť žiačok a zamestnancov školy v Minabe nesie plnú zodpovednosť," napísal niekto na sociálnej sieti.
"Ľudia prišli o strechu nad hlavou, nemáme internet, nefunguje ani telefón a nikto nás nevaroval, aby deti nechodili do školy," rozhorčuje sa niekto iný.