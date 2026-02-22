Päť manželiek a 25 detí pod jednou strechou: Američan odhalil prísny spálňový kalendár! Ako to funguje?

UTAH - Brady Williams žije s piatimi manželkami a 25 deťmi v dvoch obrovských domoch stojacich vedľa seba. Napriek tomu, že jeho životný štýl je pre väčšinu ľudí nepredstaviteľný, on sám ho považuje za moderný, funkčný a prekvapivo obyčajný.
Hoci život Bradyho Williamsa sa výrazne vymyká bežným predstavám o rodine, on sám ho opisuje ako úplne normálny – len „päťkrát väčší“. Päťdesiatšesťročný Američan žije v Salt Lake City v štáte Utah s piatimi manželkami a 25 deťmi, rozdelenými medzi dva rozsiahle rodinné domy.
Verejnosť mala možnosť nahliadnuť do jeho súkromia vďaka reality šou My Five Wives, ktorá sa vysielala v roku 2014 a mapovala každodenný život neobyčajne veľkej domácnosti. V čase natáčania pracoval Williams ako projektový manažér v stavebníctve a krátko po odvysielaní šou sa rodina rozrástla o dvadsiate piate dieťa.
Polygamiu považujú za tradičný model rodiny
Williams je ženatý s Rosemary, Robyn, Nonie, Paulie a Rhondou, ktoré sú navzájom príbuzné a vyrastali v mormónskom prostredí, kde sa polygamia považuje za tradičný model rodiny. Ako informuje portál The Mirror, samotný Brady bol v minulosti dokonca biskupom v mormónskej cirkvi. Rodina sa však od náboženstva neskôr dištancovala a dnes sa nehlási k žiadnej viere.
Na rozdiel od stereotypov o polygamii sa Williams označuje za feministu a tvrdí, že v jeho domácnosti neexistuje tradičné patriarchálne usporiadanie. Podľa neho majú všetky manželky rovnaké slovo pri rozhodovaní o chode rodiny, vrátane financií. Zdôrazňuje, že ide o „rovnostársku polygamiu“, v ktorej sú záujmy každého člena rodiny brané vážne.
Oficiálne ženatý je len s jednou manželkou
Z právneho hľadiska je Williams oficiálne ženatý len s jednou manželkou – Paulie. Ostatné zväzky označuje za duchovné. Napriek tomu tvrdí, že medzi ženami neexistuje žiarlivosť a že ich spája spoločný cieľ: vychovať deti v otvorenom a progresívnom prostredí. Každé z nich má mať možnosť rozhodnúť sa v dospelosti, či je preň takýto životný štýl prijateľný.
Udržať poriadok v takejto domácnosti si však vyžaduje prísnu organizáciu. Williams má presne stanovený harmonogram, podľa ktorého sa strieda v spálňach jednotlivých manželiek, pričom každú navštevuje v päťdňovom cykle. Tvrdí, že so všetkými zdieľa hlboké duchovné puto, čo považuje za skôr výnimočné než samozrejmé.
Mimoriadne šťastný muž
Ani táto rodina sa však nevyhla ťažkým obdobiam. Finančná záťaž spojená so starostlivosťou o taký veľký počet detí bola podľa dostupných informácií natoľko výrazná, že Williams v roku 2014 čelil bankrotu. Navyše sám priznáva, že občas má problém spomenúť si na presné poradie detí podľa veku.
Rodinné oslavy sú logistickou výzvou samy o sebe. Počas jedného sviatočného Dňa vďakyvzdania dokázala rodina skonzumovať dve morky, šunku, sladké zemiaky, takmer desať kilogramov zemiakovej kaše, obrovské misy plnky, litre omáčky, desiatky žemlí a dvadsať druhov koláčov. Napriek všetkému Williams tvrdí, že sa považuje za mimoriadne šťastného muža. Je presvedčený, že ich rodina funguje – aj keď spôsobom, ktorý je pre väčšinu sveta stále ťažko pochopiteľný.