Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Hororová noc na letisku: 500 cestujúcich uväznili na 8 hodín v lietadlách, vodiči autobusov išli jednoducho domov!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

MNÍCHOV - Cesta lietadlom sa pre stovky ľudí zmenila na nočnú moru. Na mníchovskom letisku zostalo uväznených približne 500 cestujúcich priamo v lietadlách na odstavnej ploche. Hoci sa ich lety pre sneh zrušili, späť do terminálu sa nedostali. Dôvod je až neuveriteľný – letisko nedokázalo zohnať ani jeden autobus, pretože vodiči mali po šichte a odišli.

Malo to byť rutinných 95 minút letu z Mníchova do Kodane. Keď 123 pasažierov vo štvrtok večer o 21:30 nastúpilo do Airbusu spoločnosti Lufthansa, netušili, že v ňom strávia nasledujúcich osem hodín. Lietadlo sa pritom nepohlo ani o milimeter.

Kvôli silnému sneženiu sa štart neustále odkladal, až bol o polnoci let definitívne zrušený. Nasledovať mala evakuácia do terminálu, no tu prišiel šok. Letisko pasažierom oznámilo, že ich nemá kto odviezť, informuje Bild.

Okolo druhej ráno posádka zúfalým ľuďom oznámila bizarnú správu: letisko je zatvorené, platí nočný zákaz letov a všetci vodiči letiskových autobusov už skončili prácu a odišli domov. Na letiskovej ploche tak v niekoľkých strojoch zostalo uväznených celkovo 500 ľudí. Okrem spojov do Kodane išlo aj o lety do Singapuru, Gdanska, Benátok a Grazu.

Zúfalý Danko na viedenskom letisku! Počasie zmarilo jeho cestu na hokej: VIDEO hovorí za všetko Prečítajte si tiež

Zúfalý Danko na viedenskom letisku! Počasie zmarilo jeho cestu na hokej: VIDEO hovorí za všetko

Bez jedla, vody a v zime

V lietadlách pritom chýbalo základné vybavenie na prenocovanie. „Nebolo dosť jedla ani pitia pre nás a naše malé deti, a už vôbec žiadne deky,“ sťažoval dánsky otec, ktorý sa vracal s rodinou z Thajska. Posádka mala k dispozícii len obmedzené množstvo fliaš s vodou.

„Lety sa môžu zrušiť kedykoľvek, ale nechať ľudí na neurčito v lietadle na ploche je absolútne neprijateľné,“ dodal ďalší z poškodených cestujúcich.

Lufthansa sa ospravedlňuje

Nemecký letecký dopravca vyjadril nad situáciou ľútosť, no vinu pripisuje počasiu a logistike letiska. „Z bezpečnostných dôvodov museli cestujúci zostať na palube. Kvôli nedostatku autobusov na ploche ich bolo možné previezť do terminálu až v skorých ranných hodinách,“ uviedol hovorca Lufthansy.

Cestujúcich nakoniec z lietadiel „vyslobodili“ až po piatej ráno. Hoci ich okamžite prebookovali na ranné lety, mnohí z nich museli čakať na odlet ďalšie hodiny kvôli ďalším meškaniach spôsobeným námrazou. Pre 500 pasažierov tak mníchovské letisko zostane symbolom totálneho zlyhania služieb.

Viac o téme: LetiskoLietadloMníchov
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Winter frosty day at
Letisko Schwechat opäť v prevádzke: Pre sneženie zrušili 150 letov
Zahraničné
Zúfalý Danko na viedenskom
Zúfalý Danko na viedenskom letisku! Počasie zmarilo jeho cestu na hokej: VIDEO hovorí za všetko
Domáce
Sneh komplikuje aj leteckú
Sneh komplikuje aj leteckú dopravu: Letisko Schwechat prerušilo prevádzku
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Bombica na súd do Pezinka prišli podporiť známe postavy politického života
Bombica na súd do Pezinka prišli podporiť známe postavy politického života
Správy
Stovky orchideí prezentuje výstava v košickej botanickej záhrade
Stovky orchideí prezentuje výstava v košickej botanickej záhrade
Správy
Tomy Kotty povedal PRAVDU o probléme s ALKOHOLOM: Spoveď o búrlivom živote a vzťahoch!
Tomy Kotty povedal PRAVDU o probléme s ALKOHOLOM: Spoveď o búrlivom živote a vzťahoch!
Prominenti

Domáce správy

Ropovod Družba
MIMORIADNE Kľúčovú čerpaciu stanicu ropy na ropovode Družba zachvátil požiar
Domáce
Lavína vo Vysokých Tatrách
V Tatrách platí nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
ZOZNAM ŠKÔL! Rušný začiatok týždňa: Polícia
Rušný začiatok týždňa: Polícia začína OKAMŽITE konať, internetom kolujú vážne hrozby voči školám!
Domáce
Veľké dopravné zmeny v Žiline: Výstavba nadjazdu uzavrie chodník a mení trasy autobusov
Veľké dopravné zmeny v Žiline: Výstavba nadjazdu uzavrie chodník a mení trasy autobusov
Regióny

Zahraničné

Poplach počas rušných sviatkov:
Poplach počas rušných sviatkov: Drony v blízkosti letiska narušili viac ako 50 letov
Zahraničné
Hororová noc na letisku:
Hororová noc na letisku: 500 cestujúcich uväznili na 8 hodín v lietadlách, vodiči autobusov išli jednoducho domov!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Koniec sporu o Turka,
Koniec sporu o Turka, ministrom životného prostredia sa stal Červený
Zahraničné
Ilustračné foto
Čína vyzvala USA na zrušenie ciel voči svojim obchodným partnerom
Zahraničné

Prominenti

Ruža pre nevestu
Ďalšie súťažiace z Ruže sú známe: Bývalá farmárka aj temperamentná Mercedes!
Domáci prominenti
Andrew Mountbatten-Windsor
VYHADZOV princa Andrewa: Vytiahli ho priamo z postele... Bol tak AROGANTNÝ!
Zahraniční prominenti
BAFTA
Odovzdávanie cien BAFTA: Krásna pricenzná Kate, totálny GÝČ a herečky hviezdili bez podprseniek!
Zahraniční prominenti
Asistentka Borisa Kollára: FOTO
Asistentka Borisa Kollára: FOTO v SEXI bielizni... Uff, po svojom boku mal poriadnu dračicu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

bývalý agent CIA John
Navštívil 70 štátov, no TENTO ho úprimne vydesil: Elitný špión odhalil NAJNEBEZPEČNEJŠIE miesto na mape sveta!
Zaujímavosti
Apollo - Stratené záznamy
Šokujúce svedectvo z Mesiaca: NASA mala pred 50 rokmi VYPNÚŤ kamery, kým Armstrong hovoril o BYTOSTIACH v kráteri!
Zaujímavosti
Päť manželiek a 25
Päť manželiek a 25 detí pod jednou strechou: Američan odhalil prísny spálňový kalendár! Ako to funguje?
Zaujímavosti
POZOR, tieto výživové doplnky
POZOR, tieto výživové doplnky nekombinujte v vitamínom D!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk

Ekonomika

Aj vy prichádzate zbytočne o peniaze? Vyrátajte si, koľko z úspor vám
Aj vy prichádzate zbytočne o peniaze? Vyrátajte si, koľko z úspor vám "zožrala" inflácia! (kalkulačka)
Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!
Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!
Donovaly, Hybe či Červeník: Mosty na Slovensku sú v katastrofálnom stave. Pozrite sa, po čom denne jazdíte! (foto)
Donovaly, Hybe či Červeník: Mosty na Slovensku sú v katastrofálnom stave. Pozrite sa, po čom denne jazdíte! (foto)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)

Šport

ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Ani Slovensko, ani USA, ani nikto: Tréner Kanady povedal pravdu za všetkých fanúšikov hokeja
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Takto sa správajú skutoční lídri tímov: Rešpekt pred krokom Sidneyho Crosbyho v deň finále
ZOH 2026 Takto sa správajú skutoční lídri tímov: Rešpekt pred krokom Sidneyho Crosbyho v deň finále
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Ďalší fantastický úspech Juraja Slafkovského: Ocitol sa medzi svetovou špičkou!
ZOH 2026 Ďalší fantastický úspech Juraja Slafkovského: Ocitol sa medzi svetovou špičkou!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 VIDEO Reklama na hokej a najlepší zápas v histórii! Finále snov rozhodol zlatý gól v predĺžení
ZOH 2026 VIDEO Reklama na hokej a najlepší zápas v histórii! Finále snov rozhodol zlatý gól v predĺžení
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
TEST: Cupra Tavascan Endurance -  Keď chceš zájsť najďalej
Klasické testy
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky

Kariéra a motivácia

Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Prečo veľa mileniálov nikdy nezbohatne a ako to zmeniť
Rady, tipy a triky
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Potrebujeme flexibilitu pre skutočný výkon a kreativitu?
Prostredie práce
Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Motivácia a produktivita
Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Výber receptov

Technológie

AI bublina za 650 miliárd dolárov? Investori sú nervózni, technologickí giganti však tvrdia, že cúvnuť nemôžu
AI bublina za 650 miliárd dolárov? Investori sú nervózni, technologickí giganti však tvrdia, že cúvnuť nemôžu
Správy
Táto funkcia na Facebooku ťa ochráni pred hackermi. Dlho bola obmedzená, teraz si ju môžeš zapnúť
Táto funkcia na Facebooku ťa ochráni pred hackermi. Dlho bola obmedzená, teraz si ju môžeš zapnúť
Bezpečnosť
„Knieža Oleg Prorok“ padol. Ukrajinci zničili vzácny ruský prieskumný dron
„Knieža Oleg Prorok“ padol. Ukrajinci zničili vzácny ruský prieskumný dron
Drony a autonómne systémy
Ukrajinskí hackeri mali sledovať ruských operátorov dronov celé mesiace. Trasy mali viesť aj cez Bielorusko až k hraniciam NATO
Ukrajinskí hackeri mali sledovať ruských operátorov dronov celé mesiace. Trasy mali viesť aj cez Bielorusko až k hraniciam NATO
Armádne technológie

Bývanie

Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Stojí pri Piešťanoch a je radikálne iný. V dome so zvláštnym tvarom majú pokojný život a perfektný relax pod lesom
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy

Pre kutilov

Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Koniec plastových kvetináčov v roku 2030? Čo je pravda a čo len strašenie záhradkárov
Záhrada
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Ako bojovať proti zvýšenej vlhkosti v aute? Skoncujte so zarosenými oknami a zápachom
Údržba a opravy
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Záhrada
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby z BAFTA 2026: Kate Middleton po boku Williama po troch rokoch na verejnosti zažiarila a zatienila ostatné dámy
Zahraničné celebrity
Róby z BAFTA 2026: Kate Middleton po boku Williama po troch rokoch na verejnosti zažiarila a zatienila ostatné dámy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ropovod Družba
Domáce
MIMORIADNE Kľúčovú čerpaciu stanicu ropy na ropovode Družba zachvátil požiar
Hororová noc na letisku:
Zahraničné
Hororová noc na letisku: 500 cestujúcich uväznili na 8 hodín v lietadlách, vodiči autobusov išli jednoducho domov!
Na letisku vypukla hotová
Zahraničné
Na letisku vypukla hotová PANIKA: Pasca kartelu a smrť drogového dílera spustila masívnu hystériu!
Rušný začiatok týždňa: Polícia
Domáce
Rušný začiatok týždňa: Polícia začína OKAMŽITE konať, internetom kolujú vážne hrozby voči školám!

Ďalšie zo Zoznamu