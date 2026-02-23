Hororová noc na letisku: 500 cestujúcich uväznili na 8 hodín v lietadlách, vodiči autobusov išli jednoducho domov!

MNÍCHOV - Cesta lietadlom sa pre stovky ľudí zmenila na nočnú moru. Na mníchovskom letisku zostalo uväznených približne 500 cestujúcich priamo v lietadlách na odstavnej ploche. Hoci sa ich lety pre sneh zrušili, späť do terminálu sa nedostali. Dôvod je až neuveriteľný – letisko nedokázalo zohnať ani jeden autobus, pretože vodiči mali po šichte a odišli.
Malo to byť rutinných 95 minút letu z Mníchova do Kodane. Keď 123 pasažierov vo štvrtok večer o 21:30 nastúpilo do Airbusu spoločnosti Lufthansa, netušili, že v ňom strávia nasledujúcich osem hodín. Lietadlo sa pritom nepohlo ani o milimeter.
Kvôli silnému sneženiu sa štart neustále odkladal, až bol o polnoci let definitívne zrušený. Nasledovať mala evakuácia do terminálu, no tu prišiel šok. Letisko pasažierom oznámilo, že ich nemá kto odviezť, informuje Bild.
Okolo druhej ráno posádka zúfalým ľuďom oznámila bizarnú správu: letisko je zatvorené, platí nočný zákaz letov a všetci vodiči letiskových autobusov už skončili prácu a odišli domov. Na letiskovej ploche tak v niekoľkých strojoch zostalo uväznených celkovo 500 ľudí. Okrem spojov do Kodane išlo aj o lety do Singapuru, Gdanska, Benátok a Grazu.
Bez jedla, vody a v zime
V lietadlách pritom chýbalo základné vybavenie na prenocovanie. „Nebolo dosť jedla ani pitia pre nás a naše malé deti, a už vôbec žiadne deky,“ sťažoval dánsky otec, ktorý sa vracal s rodinou z Thajska. Posádka mala k dispozícii len obmedzené množstvo fliaš s vodou.
„Lety sa môžu zrušiť kedykoľvek, ale nechať ľudí na neurčito v lietadle na ploche je absolútne neprijateľné,“ dodal ďalší z poškodených cestujúcich.
Lufthansa sa ospravedlňuje
Nemecký letecký dopravca vyjadril nad situáciou ľútosť, no vinu pripisuje počasiu a logistike letiska. „Z bezpečnostných dôvodov museli cestujúci zostať na palube. Kvôli nedostatku autobusov na ploche ich bolo možné previezť do terminálu až v skorých ranných hodinách,“ uviedol hovorca Lufthansy.
Cestujúcich nakoniec z lietadiel „vyslobodili“ až po piatej ráno. Hoci ich okamžite prebookovali na ranné lety, mnohí z nich museli čakať na odlet ďalšie hodiny kvôli ďalším meškaniach spôsobeným námrazou. Pre 500 pasažierov tak mníchovské letisko zostane symbolom totálneho zlyhania služieb.