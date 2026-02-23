Bombic opäť na súde: Dostavila sa aj podporná rota, vysmiata europoslankyňa a prišiel aj Kotlár s kamennou tvárou!

PEZINOK - Aj v pondelok 23. februára na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje pojednávanie s kontroverzným Danielom Bombicom. Obžalovaný internetový "aktivista" Danny Kollár stojí pred súdom pre viaceré porušenia zákona. Skloňujú sa extrémistické trestné činy a dostavili sa aj známe postavy, ktoré ho prišli podporiť.
VIDEO Peter Kotlár či Judita Laššáková prišli Daniela Bombica podporiť na súd:
Bombic prišiel na súdne pojednávanie v zjavne dobrej nálade a vysmiaty. Čelí pritom obvineniam z viacerýych extrémistických trestných činov.
Na súd sa už tradične dostavil jeho advokát David Lindtner.
Medzi prítomnými sa odrazu objavil aj poslanec Národnej rady a kontroverzná postava slovenskej politiky Peter Kotlár.
S úsmevom na tvári ho privítala europoslankyňa Judita Laššáková zo Smeru-SD.
Bombic mal na súde aj svojich podporovateľov. Okrem hore uvedených nechýbali ani také mená ako spevák Rastislav Rogel, ktorý má minulosť s hudobnými telesami ako Krátky proces či Juden Mord.
Pondelňajšie pojednávanie sa bude týkať hlavne na oboznamovania sa s listinnými dôkazmi v prípade Bombica. Ten čelí obsiahlej obžalobe, pričom v nej nechýba prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a tiež zločin rozširovania extrémistického materiálu.
Bombic trvá na svojej nevine.