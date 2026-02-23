Poplach počas rušných sviatkov: Drony v blízkosti letiska narušili viac ako 50 letov

HANOJ - Neznáme drony narušili viac než 50 letov na vietnamskom letisku Danang počas rušných sviatkov lunárneho nového roka, informoval v pondelok vietnamský štátny denník Thanh Nien, píše agentúra AFP.
Minulý týždeň došlo k dvom samostatným incidentom, keď úrady zistili, že drony lietajú v blízkosti lietadla. To zapríčinilo oneskorenie niektorých letov. Niektoré lietadlá museli pred pristátím krúžiť nad letiskom. AFP informuje, že nie je jasné, kto ovládal tieto drony, ani to, ako blízko sa dostali k lietadlám.
Prelet týchto dronov spôsobil meškanie 54 letov, uviedol s odvolaním na predstaviteľov letiska denník Thanh Nien. Vo Vietname je zakázané súkromné používanie bezpilotných lietadiel a vysoko intenzívneho osvetlenie v okolí letísk.
Podľa spomínaného vietnamského denníka je Danang hlavným leteckým uzlom Vietnamu pre jeho centrálne oblasti a počas vrcholnej dovolenkovej sezóny odbaví toto letisko viac ako 300 letov denne.