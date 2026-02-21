Najvernejšiu zamestnankyňu vyhodili pre prísne pravidlá: Pozrite sa, KTO prišiel o prácu! Zákazníci spisujú PETÍCIU

USA - Jedno interné nariadenie stačilo na to, aby sa v americkom meste zdvihla vlna nevôle. Z predajne známeho hobbymarketu musela po rokoch odísť mačka, ktorá sa stala symbolom miesta aj obľúbenou „kolegynou“ personálu. Obyvatelia sa však rozhodli bojovať za jej návrat.
V predajni siete Lowe´s v meste Gadsden bola čiernobiela mačka Mama Cat dlhé roky viac než len zvieraťom, ktoré sa tam zatúlalo. Postupne sa stala neoddeliteľnou súčasťou obchodu – vítala zákazníkov, túlila sa k nim medzi regálmi a podľa zamestnancov mala pod palcom aj „oddelenie kontroly škodcov“.
Za približne päť rokov si vybudovala povesť tichej, pokojnej a priateľskej spoločníčky, ktorá dotvárala atmosféru predajne. Jej popularita vyvrcholila v januári, keď sa objavila na obrazovkách miestnej televízie WBRC 6 News v rannej relácii Good Morning Alabama, kde ju predstavili ako miláčika dňa.
Nečakané rozhodnutie spoločnosti
Ako informuje portál Daily Mail, krátko nato však prišlo rozhodnutie vedenia spoločnosti, ktoré striktne presadzuje zákaz prítomnosti zvierat v predajniach. Mama Cat tak musela obchod opustiť a dočasne sa presťahovala k jednému zo zamestnancov. Pre mnohých miestnych to bolo nepochopiteľné. Tvrdia, že mačka nikdy nespôsobila problémy a naopak, prispievala k priateľskej atmosfére, pre ktorú si zákazníci pobočku obľúbili. Na jej podporu preto vznikla internetová petícia, ktorú podpísali tisíce ľudí. Autori výzvy zdôrazňujú, že Mama Cat bola symbolom spolupatričnosti a pozitívnej energie, ktorú dnes podľa nich predajni citeľne chýba.
Celá iniciatíva napokon zarezonovala aj na radnici. Starosta Craig Ford vyhlásil 3. február za Deň Mama Cat v Lowe’s. Mesto tak oficiálne ocenilo jej „päť rokov služby“ a vplyv, ktorý mala na komunitu. Či sa mačka do predajne skutočne vráti, zatiaľ nie je jasné. Obyvatelia Gadsdenu však veria, že tlak verejnosti môže rozhodnutie vedenia ešte zmeniť. Pre mnohých z nich totiž Mama Cat nebola len zvieraťom v obchode, ale súčasťou každodennej rutiny a malým dôkazom toho, že aj veľký reťazec môže mať ľudskú tvár.