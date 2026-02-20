Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Historicky prvé prijatie! Peter Pellegrini bol u indického premiéra

Prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) počas privítania v rámci bilaterálneho stretnutia s predsedom vlády Indie Naréndrom Módím v indickom meste Naí Dillí
Prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) počas privítania v rámci bilaterálneho stretnutia s predsedom vlády Indie Naréndrom Módím v indickom meste Naí Dillí 1 (Zdroj: TASR/KP SR)
TASR

NAÍ DILLÍ - Prezidenta SR Petra Pellegriniho prijal v piatok v indickom Naí Dillí premiér Indie Naréndra Módí. Išlo o historicky prvé prijatie hlavy štátu Slovenskej republiky v sídle indického premiéra. Pellegrini o tom informoval na sociálnej sieti.

„Som rád, že sme tento moment využili na posilnenie našich vzťahov a novú energiu pre konkrétne výsledky,“ uviedol slovenský prezident. Tvrdí, že obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Indiou rastú veľmi dynamicky. Pellegrini sa s Módím zhodli, že tento rast má pokračovať a že chcú podporiť nové investície, prepojenie firiem a projekty s vyššou pridanou hodnotou, aby sa spolupráca premietla do pracovných miest a technologického rozvoja.

Slovenský prezident Peter Pellegrini (vľavo) vystupuje s príhovorom na plenárnom zasadnutí na samite umelej inteligencie (AI) v indickom Naí Dillí
Zobraziť galériu (2)
Slovenský prezident Peter Pellegrini (vľavo) vystupuje s príhovorom na plenárnom zasadnutí na samite umelej inteligencie (AI) v indickom Naí Dillí  (Zdroj: TASR - Kancelária prezident SR)

Hovorili aj o tom, že Slovensko má predpoklady budovať infraštruktúru umelej inteligencie. „Stojíme na stabilnej nízkouhlíkovej energii a rozvíjame vlastné výpočtové kapacity. Dohodli sme sa tiež na posilnení výmeny skúseností, expertov a študentov, aby sme prepájali ľudí, univerzity a firmy,“ poznamenal prezident. Podľa neho sa potvrdilo, že India je strategickým partnerom Slovenska.

 
 
