Zásah hasičov v Bratislavskom kraji: Išlo o požiare na diaľniciach D1 a D2

BBRATISLAVA - Hasiči v Bratislavskom kraji zasahovali vo štvrtok (19. 2.) podvečer pri dvoch požiaroch na diaľniciach D1 a D2. Išlo o požiar návesu kamióna, pri ktorom vyčíslili predbežnú škodu na 10.000 eur. V druhom prípade išlo o požiar osobného auta, pri ktorom majiteľ utrpel škodu vo výške 2000 eur. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„K požiaru návesu kamióna došlo na 17,5 kilometri diaľnice D2 v smere z Kútov do Malaciek krátko pred 17.30 h. Hasiči po príjazde na miesto udalosti prieskumom zistili, že ide o požiar návesu, ktorý prevážal automobilové komponenty,“ priblížili hasiči. Požiar šíriaci sa od kolies lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody. Následne vyhľadávali skryté ohniská požiaru, pracovali na ochladzovaní návesu a vykonali záverečný prieskum termokamerou. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na ložiskách nápravy návesu.
Požiar osobného auta ohlásili v približne rovnakom čase aj na 29. kilometri diaľnice D1 v smere zo Senca na Blatné. Išlo o požiar v motorovej časti automobilu, pričom jeho vodič sa už nachádzal mimo vozidla. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali použitím jedného prúdu vody a automobil súbežne kontrolovali termokamerou,“ spresnili hasiči. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na vozidle.