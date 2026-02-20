Škandál pred paralympiádou v Taliansku: Rusi sa vracajú s vlajkami aj hymnou, Ukrajina zúri!

MILÁNO - Zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine (6. – 15. marca) čelia obrovskému diplomatickému škandálu. Na rozdiel od prebiehajúcej olympiády, kde Rusi a Bielorusi štartujú ako neutrálni športovci bez národných symbolov, Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) im povolil plnohodnotný štart. Ukrajina reaguje okamžitým bojkotom všetkých oficiálnych podujatí a k rovnakému kroku vyzýva aj zvyšok sveta.
Rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) šokovalo športovú verejnosť. Rusko a Bielorusko, ktoré boli po invázii na Ukrajinu zo svetového športu zväčša vylúčené, sa na paralympiádu vracajú v plnej paráde. Šesť ruských a štyria bieloruskí športovci získali „divoké karty“ a v Taliansku budú môcť súťažiť pod svojimi štátnymi vlajkami a v prípade víťazstva im zaznie národná hymna.
Tento krok umožnilo minuloročné septembrové rozhodnutie valného zhromaždenia IPC, ktoré zrušilo suspendáciu oboch krajín. Reakcia z Kyjeva na seba nenechala dlho čakať. Ukrajinský ministr športu Matvij Bidnyj označil situáciu za neprijateľnú a oznámil, že ukrajinskí vládni predstavitelia budú hry bojkotovať.
„Ruské a bieloruské vlajky na športových akciách, ktoré podporujú férovosť, rešpekt a čestnosť, nemajú miesto. Sú to vlajky režimov, ktoré zo športu urobili nástroj vojny, lží a opovrhnutia,“ uviedol Bidnyj. Ukrajina sa nezúčastní na otváracom ceremoniáli ani na žiadnych iných oficiálnych akciách. K bojkotu sa pridal aj eurokomisár pre šport Glenn Micallef, ktorý označil udelenie divokých kariet bez kvalifikácie za „neprijateľné“.
Športovci do boja pôjdu
Napriek vládnemu bojkotu sa samotní ukrajinskí paralympionici hier zúčastnia. Ukrajina patrí v zimných paralympijských športoch medzi svetovú špičku (pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila druhá v medailovej bilancii).
Prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevič vysvetlil, prečo by bol športový bojkot chybou: „Ak by sme neprišli, znamenalo by to umožniť Putinovi tvrdiť, že porazil ukrajinských paralympionikov a Ukrajinu vylúčením nás z hier. To sa nestane!“
Ukrajinskí parašportovci však vynechajú otvárací ceremoniál. Vyjadria tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru. „Ukrajinský paralympijský tím a Národný paralympijský výbor Ukrajiny budú bojkotovať otvárací ceremoniál ZPH a požadujú, aby sa na ňom nepoužívala ukrajinská vlajka,“ citovala vyhlásenie ukrajinského výboru agentúra AFP.
Rusko vyšle svojich zástupcov do súťaží v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach a snoubordingu. Medzi najväčšie hviezdy bude patriť trojnásobný paralympijský víťaz Alexej Bugajev. Bielorusi sa predstavia v bežeckom lyžovaní. Obom krajinám pomohol aj decembrový verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý im umožnil vrátiť sa do Svetových pohárov a zbierať potrebné body.