Pripravte sa: Futbalové derby prinesie do Trnavy aj dopravné obmedzenia

TRNAVA - Pohárový futbalový duel medzi domácim Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava budú sprevádzať v stredu 18. februára dopravné obmedzenia. Vodiči sa musia v Trnave pripraviť na uzáveru časti Kollárovej ulice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Výkop futbalového zápasu je naplánovaný na 18.00 h. „Policajti budú v stredu, z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku, uzatvárať Kollárovu ulicu v Trnave, a to približne od 15.00 h do ukončenia bezpečnostných opatrení,“ priblížili. Kollárova ulica bude uzatváraná od svetelnej križovatky pri vlakovej stanici až po križovatku s ulicou Hlboká. Obyvatelia ulice Ľudmily Podjavorinskej sa domov dostanú cez vjazd na sídlisko pri bytovom dome číslo štyri na Sladovníckej ulici (pri betónových kvetináčoch).
Pred zápasom je predpokladaný zvýšený počet vozidiel fanúšikov hostí, ktoré sa budú hromadne presúvať k štadiónu. „Z uvedeného dôvodu bude svetelná križovatka ulíc Hlboká a Kollárova riadená príslušníkmi Policajného zboru, ktorí ju v prípade potreby na nevyhnutne potrebný čas uzavrú,“ doplnili policajti.
Organizátor vyhodnotil duel ako rizikový
Organizátor vyhodnotil duel ako rizikový. Tresty pre výtržníkov sa preto zvyšujú na dvojnásobok. „V meste, a to najmä v okolí štadióna, bude nasadený zvýšený počet policajtov, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a na bezpečnosť obyvateľov ako aj samotných návštevníkov,“ dodali.