Do Egypta prešli cez priechod Rafah prví palestínski pacienti

KÁHIRA - Do Egypta vstúpili cez hraničný priechod Rafah prví palestínski pacienti evakuovaní z Gazy. „Začali prichádzať v egyptských sanitkách, sprevádzaných niekoľkými eskortami,“ uviedol úradník pracujúci na hranici pre agentúru AFP.
Pondelkové otvorenie priechodu je kľúčové v prímerí medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ide však skôr o symbolický krok, lebo zatiaľ ním denne budú môcť prejsť len desiatky Palestínčanov, poukázala agentúra AP. Zároveň nebude možné cez hranice prevážať žiadny tovar.
Zdravotnícki predstavitelia tvrdia, že do Egypta sa potrebuje dostať približne 20.000 palestínskych detí a dospelých, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť. Tisíce ďalších Palestínčanov zase dúfajú, že sa cez priechod dostanú naspäť domov.
Egyptský predstaviteľ pre AP anonymne uviedol, že v prvý deň prevádzky priechodu prejde v oboch smeroch 50 Palestínčanov. Všetci Palestínčania z Pásma Gazy, ktorí budú chcieť cez Rafah prejsť, musia získať povolenie od Egypta a ten ich mená pošle na schválenie izraelskej bezpečnostnej službe Šin Bet. Ak bude systém úspešný, počet povolených prechodov sa má postupne zvyšovať.
Rafah bol uzavretý od mája 2024, keď ho zatvorili izraelské jednotky. Pred vojnou s militantným hnutím Hamas bol tento hraničný priechod hlavným pre pohyb ľudí medzi Egyptom a Gazou. Všetky ostatné má totiž spoločné len s Izraelom.