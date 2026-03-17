Trump úplne stratil nervy: Novinárov obvinil z vlastizrady! TOTO ho rozzúrilo do biela

WASHINGTON - Nové vyhlásenie prezidenta USA vyvolalo ostré reakcie. Donald Trump v hnevlivom príspevku zaútočil na médiá a obvinil ich zo šírenia lží o konflikte s Iránom.
Americký prezident Donald Trump opäť vyvolal silnú kontroverziu. Na sociálnej sieti Truth Social ostro napadol novinárov, ktorí kriticky informujú o amerických operáciách proti Iránu, a naznačil, že by mali čeliť aj najprísnejším trestom.
Podľa jeho slov by médiá, ktoré údajne šíria nepravdivé informácie o vojne, mohli byť stíhané dokonca za vlastizradu.
Spor vyvolal článok o útoku na americké lietadlá
Trump reagoval najmä na správu denníka Wall Street Journal, ktorý informoval o incidente na leteckej základni v Saudskej Arábii.
Podľa denníka mali iránske sily zasiahnuť päť amerických tankovacích lietadiel umiestnených na základni. Stroje mali byť poškodené, no nie úplne zničené.
Prezident však označil tieto informácie za vedome nepravdivé a médiá obvinil zo šírenia dezinformácií.
„Mali by byť obvinení z vlastizrady“
Vo svojom príspevku na sociálnej sieti Truth Social Trump napísal, že médiá, ktoré podľa neho šíria nepravdivé informácie o konflikte s Iránom, by mali čeliť trestnému stíhaniu.
„Tento príbeh bol vedome NEPRAVDIVÝ a médiá, ktoré ho šírili, by mali byť obvinené z z vlastizrady za šírenie falošných informácií,“ napísal prezident.
Niektoré médiá jeho vyjadrenia interpretovali tak, že ide o nepriame naznačenie najprísnejších trestov vrátane trestu smrti, keďže vlastizrada patrí v americkom práve medzi najzávažnejšie trestné činy.
Prezident hovorí o iránskej propagande
Trump v dlhom príspevku zároveň obvinil Irán z manipulácie médií. Tvrdí, že Teherán údajne šíri dezinformácie a využíva na to aj umelú inteligenciu.
Ako príklad uviedol údajné fotografie „kamikadze člnov“, ktoré majú útočiť na lode na mori. Podľa prezidenta ide o úplné falzifikáty.
Rovnako označil za podvrh aj obrázok, na ktorom má byť lietadlová loď USS Abraham Lincoln v plameňoch.
Trump tvrdí, že Irán vojnu prehráva
Americký prezident zároveň vyhlásil, že iránska armáda už podľa neho utrpela rozhodujúcu porážku.
Médiá podľa neho napriek tomu pokračujú v šírení nepravdivých správ.
„Irán vojnu prehráva a radikálne ľavicová tlač to dobre vie, napriek tomu však ďalej šíri lži,“ napísal Trump na Truth Social.
V rovnakom príspevku zároveň uviedol, že ho teší, že regulačné orgány preverujú licencie niektorých médií, ktoré označil za „korupčné a vysoko nepatriotické“.