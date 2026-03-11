Banálna kontrola sa zmenila na AKČNÚ naháňačku: Muž (41) z obavy dokonca preskočil plot, no strážcom zákona neušiel

ZNOJMO - Policajti prenasledovali vodiča Audi, ktorý sa snažil uniknúť kontrole a počas úteku ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Riskantná naháňačka sa skončila až v záhrade rodinného domu.
VIDEO Pozrite si, ako muž unikal pred policajnou hliadkou:
Štyridsaťjedenročný muž ignoroval výzvy policajtov na zastavenie a vysokou rýchlosťou prechádzal viacerými obcami. Útek viedol zo Znojma cez Hnanice, Šatov, Chvalovice a Vrbovec až do Načeratic. Počas jazdy sa snažil hliadku vyblokovať a dokonca policajné auto aj vybrzdiť.
Zvolil útek
Vodičovi sa podarilo vyhnúť aj pripravenému zastavovaciemu pásu, no napokon havaroval. S autom vrazil do záhrady rodinného domu, kde poškodil bicykel a úmyselne narazil do zaparkovaného vozidla. Následne sa pokúsil ujsť po vlastných.
Policajti ho po niekoľkých minútach našli ako sa ukrýva. Spolupracovať začal až vo chvíli, keď na neho namierili služobnú zbraň. Muža na mieste zadržali, pričom pripravená posádka policajného vrtuľníka nakoniec nemusela zasahovať.
Nie je to žiadny nepopísaný list
Vodič, ktorý bol v aute sám, odmietol podstúpiť test na drogy. Teraz čelí obvineniu z trestných činov všeobecného ohrozenia, poškodzovania cudzej veci a marenia výkonu úradného rozhodnutia. Ide pritom o recidivistu – v minulosti už bol za podobné skutky odsúdený a má platný zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2027.
Polícia zároveň vyzýva vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky, ktorí sa počas nebezpečnej jazdy cítili ohrození, aby sa prihlásili na tiesňovej linke 158.