Satelitné snímky odkrývajú údajné tajné plány Číny! Znepokojivé slová expertov: Na čo sa to pozeráme?

PEKING - Nové satelitné snímky odhalili údajné ukryté jadrové komplexy, ktoré má budovať Čína v odľahlých horských oblastiach krajiny. Podľa odborníkov ide o snahy Číny posilniť a modernizovať svoj jadrový arzenál.
Experti na fotografiách, ktoré zverejnil New Your Times, poukazujú na tajomné komplexy v horách čínskej provincie S'-čchuan. Na snímkach sú zrejmé najnovšie čínske jadrové zariadenia. "Tieto pozorované zmeny sú v súlade s väčším cieľom Číny stať sa globálnou superveľmocou," uviedol expert, ktorý fotografie vyhotovil. V oblasti boli zriadené okrem iného bunkre s niekoľkými potrubiami, ktoré pravdepodobne slúžia na prepravu nebezpečných materiálov. Informuje o tom web chosun.com.
Iné zariadenia v oblasti Pingtongmali zasa nedávno prejsť rozsiahlymi rekonštrukciami, pri ktorých boli nainštalované napríklad nové ventilačné systémy a zariadenia na rozptyl tepla. "Predpokladá sa, že tieto zariadenia vyrábajú základné komponenty jadrových hlavíc plnených plutóniom. (...) V tomto mieste pravdepodobne vznikajú jamy, ktoré sú kľúčovou súčasťou jadrových hlavíc," píše New York Times.
Lenny Babijaz, analytik geopriestorových informácií, ktorý poskytol materiály denníku NYT, uviedol: „Pozorované zmeny sú v súlade s väčším cieľom Číny stať sa globálnou superveľmocou,“ a dodal: „Jadrové zbrane sú nevyhnutným prvkom na dosiahnutie tohto cieľa.“ Babijaz poznamenal, že výstavba takýchto zariadení sa od roku 2019 zrýchlila.
Podľa NYT boli tajné čínske jadrové zariadenia postavené v horských oblastiach počas éry Mao Ce-tunga pred viac ako 60 rokmi. Išlo o súčasť príprav Číny na potenciálne útoky USA alebo Sovietskeho zväzu. Tieto jadrové lokality boli po zmiernení napätia medzi USA, Ruskom a Čínou v 80. rokoch 20. storočia zmenšené alebo zriedkavo využívané. Nedávne zmeny v medzinárodnej dynamike však podľa analytikov naznačujú, že Čína rozširuje zariadenia schopné vyrábať a testovať zbrane vrátane jadrových hlavíc.