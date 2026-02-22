Štefan Martinovič o vzťahoch na pľaci: Čo sa deje pri nakrúcaní populárnych seriálov!

BRATISLAVA - Hercovi Števovi Martinovičovi nestačí len stáť na javisku. Tentoraz má prsty v divadelnom predstavení Kanál, ktoré si berie na mušku (nielen) televízne prostredie. A hoci to celé pôsobí ako komédia, medzi riadkami ide aj o veci, ktoré sú ľuďom až nepríjemne povedomé.
Štefan Martinovič opäť dokázal, že nie je len talentovaným hercom, ale aj skvelým dramaturgom a režisérom. A autorské dielo Kanál, ktoré má na svedomí spoločne s hercami Karin Haydu, Oľgou Belešovou a Romanom Pomajbom je toho dôkazom a divákom zaručuje skvelú zábavu. „Mňa vždy lákalo autorské divadlo a tým, že od Karola Vosátka som dostal dobrú školu v rámci prípravy autorských predstavení… toto je už niekoľké v poradí, tak som sa v tom naučil nejakým spôsobom fungovať.“
A nápad na Kanál? Ten vraj vznikol úplne prirodzene. Herci majú totiž za sebou autorskú komédiu Rita, ktorá sa odohrávala v prostredí bulvárnych novinárov. A keď už raz rozobrali "noviny", ďalší krok bol podľa Martinoviča viac ako logický. V hre Kanál však nejde len o vtipné momenty z televízie. Situácie, ktoré sa dejú v malom kolektíve – v tomto prípade v televízii – často až prekvapivo zrkadlia aj iné témy. „Tie vzťahy, ktoré sú tam… a spôsobom, ako veci fungujú, môžu pripomínať aj ako fungujú v našom štáte. To znamená, že niektoré veci sú nemenné.“
A aké vzťahy panujú medzi hercami v ich divadle? „Ja mám dobrú skúsenosť. Robíme spolu, nikto nás nenúti, my to robíme z lásky a veľmi radi spolu trávime čas.“ Na pretras však prišli aj seriály – a tam je podľa neho dynamika často úplne iná. Martinovič odhalil, čo sa medzi hercami deje v zákulisí televízie, no aj to, čo by najradšej do kanála spláchol on sám!
