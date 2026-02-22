Na Ukrajine vraj vznikla tajná letka západných pilotov! REAKCIA Kyjeva: Veliteľom je Tom Cruise, odkazujú

KYJEV - Ukrjaina čelí ďalšej vlne špekulácii. Na ochranu vzdušného priestoru Kyjeva bola vraj zostavená letka zložená z ukrajinských, amerických a holandských pilotov.
Informuje o tom portál intelligenceonline.com. AKo uvádzajú, títo ostrieľaní veteráni majú byť nasadzovaní najmä na pomoc pri odrazení ruských strelných zbraní a dronov. Jednotka mala vzniknúť v prísnom utajení a významnú úlohu pri ochrane v oblasti hlavného mesta Kyjev. Podľa portálu má ísť o skúsených letcov, ktorí majú skúsenosti napríklad z Afganistanu či Blízkeho východu. Okrem toho, že majú byť priamo nasadzovaní, tak ich úlohou má byť aj výcvik ich ukrajinských kolegov.
Šéf komunikačného oddelenia Vzdušných síl Ukrajiny Jurij Ihnat sa na tieto správy o tajnej letke rozhodol zareagovať svojským spôsobom. "...francúzske vydanie Intelligence Online zverejnilo správu, že na Ukrajine bola údajne vytvorená tajná letka F-16 zložená z ukrajinských, amerických a holandských pilotov, ktorá teraz pôsobí pri ochrane vzdušného priestoru Kyjeva. Údajne práve veteráni zostreľujú ruské riadené strely a bezpilotné lietadlá," napísal. "A na čelo letky bol menovaný – Tom Cruise," dodal ironicky. Narážal tak na filmový hit Top Gun, kde slávny herec stvárňuje pilota amerického letectva Mavericka.