Nedeľa22. február 2026, meniny má Etela, zajtra Roman, Romana

Rozhovory USA a Iránu pokračujú: Ďalšie kolo sa uskutoční v Ženeve už vo štvrtok

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/FabrikaCr)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DUBAJ – Ďalšie kolo rozhovorov Spojených štátov a Iránu sa uskutoční budúci štvrtok v Ženeve, potvrdil v nedeľu ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí. Šéf iránskej diplomacie Abbás Arákčí krátko predtým vyjadril očakávanie, že sa v tomto termíne stretne s americkým vyslancom Steveom Witkoffom. Informovala o tom agentúra AP.

Al-Búsajdí na sociálnych sieťach uviedol, že môže potvrdiť nové stretnutie „s pozitívnym impulzom k tomu, aby sa urobilo ešte viac pre dokončenie dohody“. Omán predtým hostil nepriame rokovania o jadrovom programe Teheránu a sprostredkoval posledné kolo rozhovorov v Ženeve minulý týždeň. Biely dom sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril. Arákčí v rozhovore pre televíziu CBS odvysielanom v nedeľu povedal, že naďalej existuje dobrá šanca na diplomatické riešenie sporu okolo iránskeho jadrového programu. Podľa jeho slov je to jediná otázka, o ktorej sa rokuje.

Americká vláda nalieha na ústupky Teheránu a poslala na Blízky východ najviac svojich vojenských jednotiek za niekoľko desaťročí. Prezident Donald Trump v piatok varoval, že USA by mohli podniknúť obmedzené útoky na Irán, hoci Arákčí v tom čase uviedol, že Teherán by mal mať v priebehu niekoľkých dní hotový návrh dohody. Iránsky minister pre CBS povedal, že Irán na návrhu stále pracuje. Doplnil, že jeho krajina má právo na obohacovanie uránu. V piatok tvrdil, že jeho americkí partneri na poslednom kole rokovaní nežiadali úplné zastavenie obohacovania uránu, čo je v rozpore s verejnými vyjadreniami predstaviteľov USA.

Irán aj USA signalizujú, že sú v prípade neúspechu rozhovorov o jadrovom programe pripravení na vojnu. Washington zdôrazňuje, že Teherán nemôže mať jadrové zbrane ani potenciál vyrobiť ich a že nemôže obohacovať urán. Irán trvá na tom, že jeho nukleárny program je výlučne mierový, no západné krajiny islamskú republiku podozrievajú, že jej zámerom je v konečnom dôsledku vývoj jadrových zbraní.

Viac o téme: RokovaniaUSAIránŽeneva
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Americká delegácia sa účastní
MIMORIADNY ONLINE Vojna na Ukrajine narazila na strategický pat: Rokovania v Ženeve boli ťažké
Zahraničné
Na snímke iránski demonštranti
Spojené štáty a Irán po rokovaniach v Ženeve: Zhodli sa na princípoch, napätie však trvá
Zahraničné
Aj India chce zakročiť:
Aj India chce zakročiť: Vedú rokovania so sociálnymi sieťami o vekových obmedzeniach
Zahraničné
Iránsky minister zahraničných vecí
V Ženeve sa začalo druhé kolo rokovaní medzi USA a Iránom: Sprostredkovateľom je Omán
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Štefan Martinovič o vzťahoch na pľaci: Čo sa deje pri nakrúcaní populárnych seriálov!
Štefan Martinovič o vzťahoch na pľaci: Čo sa deje pri nakrúcaní populárnych seriálov!
Prominenti
Pozrite sa, ako to vyzeralo na špeciálnej predpremiére filmu ŠAMPIÓN na ZOH 2026 v Miláne
Pozrite sa, ako to vyzeralo na špeciálnej predpremiére filmu ŠAMPIÓN na ZOH 2026 v Miláne
Prominenti
Príchod slovenských hokejových reprezentantov zo ZOH v Miláne 2026
Príchod slovenských hokejových reprezentantov zo ZOH v Miláne 2026
Hokej

Domáce správy

aktualizované Robert Fico
AKTUÁLNE Fico požiada SEPS o stopnutie dodávok elektriny Ukrajine!
Domáce
Maroš Šefčovič
Napätie medzi EÚ a USA: Európska komisia žiada Washington o vysvetlenie krokov po rozhodnutí Najvyššieho súdu!
Domáce
FOTO Spadla lavína v Mengusovskej
Spadla lavína v Mengusovskej doline! Záchranári prečesávali terén
Domáce
Juraj Blanár sa v pondelok zúčastní rokovania ministrov EÚ o Ukrajine a Blízkom východe
Juraj Blanár sa v pondelok zúčastní rokovania ministrov EÚ o Ukrajine a Blízkom východe
Bratislava

Zahraničné

Rusov hnevajú drahé uhorky:
Rusov hnevajú drahé uhorky: Ich cena narástla na trojnásobok! Úrady žiadajú od obchodníkov vysvetlenie
Zahraničné
FOTO Zásah proti kartelu: Mexická
Zásah proti kartelu: Mexická armáda zabila najhľadanejšieho drogového bosa!
Zahraničné
Flag of Iran together
Rozhovory USA a Iránu pokračujú: Ďalšie kolo sa uskutoční v Ženeve už vo štvrtok
Zahraničné
prílet dvoch nových stíhačiek
Na Ukrajine vraj vznikla tajná letka západných pilotov! REAKCIA Kyjeva: Veliteľom je Tom Cruise, odkazujú
Zahraničné

Prominenti

Števo Martinovič
Štefan Martinovič o vzťahoch na pľaci: Čo sa deje pri nakrúcaní populárnych seriálov!
Domáci prominenti
Rihanna
TAJNÁ oslava speváčky Rihanny: Narodeniny ako z filmu!
Zahraniční prominenti
Reakcia Puškárovej na PREHRU
Reakcia Puškárovej na PREHRU našich hokejistov: Silný ODKAZ!
Domáci prominenti
Heidi Janků
Českú speváčku (63) ZRADIL hriešny rozparok: Ups, TOTO malo ostať skryté!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Päť manželiek a 25
Päť manželiek a 25 detí pod jednou strechou: Američan odhalil prísny spálňový kalendár! Ako to funguje?
Zaujímavosti
POZOR, tieto výživové doplnky
POZOR, tieto výživové doplnky nekombinujte v vitamínom D!
vysetrenie.sk
Príťažlivý architekt so ZAPÁCHAJÚCIM
Príťažlivý architekt so ZAPÁCHAJÚCIM tajomstvom: Keď si ho konečne odviedla domov, udrel jej do nosa neznesiteľný SMRAD!
Zaujímavosti
Matematika, z ktorej mrazí:
Matematika, z ktorej mrazí: Vedec vypočítal pravdepodobnosť, že Ježiš bol NÁHODA! Výsledok vám vyrazí dych
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!
Bojíte sa lietania? Toto sú najbezpečnejšie aerolinky sveta v roku 2026: Na čele je historická zmena!
Donovaly, Hybe či Červeník: Mosty na Slovensku sú v katastrofálnom stave. Pozrite sa, po čom denne jazdíte! (foto)
Donovaly, Hybe či Červeník: Mosty na Slovensku sú v katastrofálnom stave. Pozrite sa, po čom denne jazdíte! (foto)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Ste pozorný vodič? Otestujte sa, ako dobre poznáte značky na slovenských cestách! (kvíz)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)
Miliónová investícia do vzdelávania na východe Slovenska: Čo hovoríte na vynovené gymnázium v Michalovciach? (foto)

Šport

ZOH 2026 Reklama na hokej a najlepší zápas v histórii! Finále snov rozhodol zlatý gól v predĺžení
ZOH 2026 Reklama na hokej a najlepší zápas v histórii! Finále snov rozhodol zlatý gól v predĺžení
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Ďalší fantastický úspech Juraja Slafkovského: Ocitol sa medzi svetovou špičkou!
ZOH 2026 Ďalší fantastický úspech Juraja Slafkovského: Ocitol sa medzi svetovou špičkou!
ZOH 2026 Miláno Cortina
Neskutočná dráma v závere zápasu medzi Žilinou a Slovanom, výhra Nitry či Michaloviec
Neskutočná dráma v závere zápasu medzi Žilinou a Slovanom, výhra Nitry či Michaloviec
Tipsport liga
ZOH 2026 Turnaj s trpkou príchuťou, no Országh žiari: Dosiahli sme niečo, o čom sme len snívali
ZOH 2026 Turnaj s trpkou príchuťou, no Országh žiari: Dosiahli sme niečo, o čom sme len snívali
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Audi RS5 je odteraz plug-in hybrid, má nahradiť aj RS4
Novinky
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo práca od 9 do 5 zabíja vašu kreativitu a šťastie
Prečo práca od 9 do 5 zabíja vašu kreativitu a šťastie
Prostredie práce
Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Zmysluplná práca alebo vysoký plat? Pravda, ktorú vám o kariére nikto nepovedal
Motivácia a produktivita
Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Imposter syndróm: Prečo o sebe pochybujú aj úspešní a ako z toho von
Motivácia a produktivita
Príležitosti v neznámom: Prečo riskovanie môže byť najlepším krokom vo vašej kariére
Príležitosti v neznámom: Prečo riskovanie môže byť najlepším krokom vo vašej kariére
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Rýchla drožďová polievka: Zabudnutá klasika, zahreje aj zasýti
Výber receptov
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Závin z jogurtového cesta: Krehký, vláčny a bez naťahovania
Výber receptov

Technológie

Ukrajinskí hackeri mali sledovať ruských operátorov dronov celé mesiace. Trasy mali viesť aj cez Bielorusko až k hraniciam NATO
Ukrajinskí hackeri mali sledovať ruských operátorov dronov celé mesiace. Trasy mali viesť aj cez Bielorusko až k hraniciam NATO
Armádne technológie
Toto nastavenie má tvoj Wi-Fi router predvolene vypnuté a zbytočne ti spomaľuje Wi-Fi
Toto nastavenie má tvoj Wi-Fi router predvolene vypnuté a zbytočne ti spomaľuje Wi-Fi
Návody
Objav z Japonska môže prepísať učebnice: Obrovský vírus je ďalším dielikom skladačky pôvodu života
Objav z Japonska môže prepísať učebnice: Obrovský vírus je ďalším dielikom skladačky pôvodu života
Veda a výskum
Trump chce zverejniť vládne spisy o UFO a mimozemšťanoch. USA pripravujú odtajnenie citlivých dokumentov
Trump chce zverejniť vládne spisy o UFO a mimozemšťanoch. USA pripravujú odtajnenie citlivých dokumentov
Bulvár

Bývanie

Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Žiadne úchytky neboli dosť veselé, no vynašli sa. Malý byt zariadili tak dobre, že v ňom zostal priestor aj súkromie
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
Prežil dve storočia a sľubuje pokoj a pomalý domov. Čo je japandi štýl a prečo má stále zmysel po ňom siahnuť?
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?

Pre kutilov

Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Patria semienka do chladničky? Prečo je studený šok kľúčom k bohatej úrode
Záhrada
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Rebríček náročnosti pestovania priesad: Ktoré druhy zeleniny zvládne začiatočník a ktoré sú pre expertov?
Zelenina a ovocie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Pozor na tieto znamenia: Vo vzťahu vedia byť najtoxickejšie
Partnerské vzťahy
Pozor na tieto znamenia: Vo vzťahu vedia byť najtoxickejšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Rusov hnevajú drahé uhorky:
Zahraničné
Rusov hnevajú drahé uhorky: Ich cena narástla na trojnásobok! Úrady žiadajú od obchodníkov vysvetlenie
prílet dvoch nových stíhačiek
Zahraničné
Na Ukrajine vraj vznikla tajná letka západných pilotov! REAKCIA Kyjeva: Veliteľom je Tom Cruise, odkazujú
Robert Fico
Domáce
AKTUÁLNE Fico požiada SEPS o stopnutie dodávok elektriny Ukrajine!
ŠKANDÁL v Česku: Viacerým
Zahraničné
ŠKANDÁL v Česku: Viacerým ženám zo zahraničia robili NELEGÁLNE potraty!

Ďalšie zo Zoznamu