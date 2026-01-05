Teória známeho fyzika prekvapila vedcov: Vyslanie signálov do vesmíru bola CHYBA! Čo sa stane teraz?

OXFORD - Vesmír je obrovský a šanca, že v ňom nie sme sami, je vysoká. Prečo teda stále nepočujeme žiadny signál od mimozemských civilizácií? Jedna z najtemnejších teórií, s ktorou súhlasil aj legendárny fyzik Stephen Hawking, opäť rozprúdila vášnivú diskusiu.
Planéta Zem je v porovnaní s rozľahlosťou vesmíru len nepatrným zrnkom prachu. Vedci sa zhodujú, že pravdepodobnosť existencie inteligentného života mimo našej planéty je pomerne vysoká. Napriek tomu však ľudstvo už viac než 60 rokov márne pátra po signáloch z vesmíru. Otázka, prečo sme ešte neboli kontaktovaní, má množstvo vysvetlení. Jedno z nich – mimoriadne znepokojivé – podporoval aj Stephen Hawking. Táto teória sa v posledných dňoch opäť objavila na sociálnych sieťach a vyvolala búrlivé reakcie.
Herečka a spisovateľka Kalpana Potová ju priblížila vo videu na TikToku, píše portál indy100.com. Poukázala na to, že naša Mliečna dráha môže obsahovať až 400 miliárd hviezd a potenciálne bilióny planét. Aj keby len zanedbateľná časť z nich hostila inteligentný život, stále by išlo o obrovské množstvo civilizácií.
Ak je vesmír plný života, kde sú všetci?
„Priestor skúmame už desaťročia, no stále je ticho. Zároveň vysielame vlastné signály – zámerne aj nezámerne – už viac ako sto rokov. A stále nič,“ vysvetľuje Pot. Práve tu podľa nej vzniká slávny Fermiho paradox – ak je vesmír plný života, kde sú všetci? Odpoveďou má byť tzv. hypotéza temného lesa. Tá vychádza z predstavy, že inteligentné civilizácie vo vesmíre zámerne mlčia, aby na seba neupútali pozornosť.
„Možno sa boja vysielať signály, pretože tam vonku môže existovať mimoriadne nebezpečná civilizácia, ktorá každého objaveného jednoducho zlikviduje,“ tvrdí Potová. Podľa nej sa všetky formy života riadia základným inštinktom prežitia a neváhajú odstrániť hrozbu, ktorú vnímajú.
Ľudstvo si vysielaním signálov samo uškodilo
Ak by to platilo aj vo vesmíre, potom by mohlo znamenať, že ľudstvo si vysielaním signálov samo uškodilo. Práve s touto pochmúrnou predstavou sa stotožňoval aj Stephen Hawking, ktorý v minulosti opakovane varoval pred aktívnym kontaktovaním mimozemských civilizácií. Video vyvolalo množstvo reakcií. Niektorí poukázali na obrovské vzdialenosti vo vesmíre. „Vesmír je taký rozľahlý, že aj keby miliardy civilizácií vysielali signály, nemuseli by sme ich nikdy zachytiť,“ napísal jeden z používateľov.
Iní sa prikláňajú k menej desivému vysvetleniu. „Možno sú civilizácie jednoducho príliš ďaleko od seba, aby spolu dokázali komunikovať alebo cestovať,“ zaznelo v diskusii. Objavili sa aj názory, že sto rokov vysielania je v kozmickom meradle zanedbateľný čas. Či už je pravda akákoľvek, jedno je isté – mlčanie vesmíru zostáva jednou z najväčších záhad ľudstva. A možno je práve ticho tým najbezpečnejším riešením.