NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia mu zo súcitu hádzali drobné, on sa vozí vo vlastnom aute s vodičom!

INDIA - Zdanlivo bezmocný bezdomovec z indického mesta Indaur prekvapil úrady aj verejnosť. Vyšetrovanie odhalilo, že muž, ktorého miestni poznajú z trhoviska ako zdravotne postihnutého chudobného človeka, v skutočnosti vlastní domy, auto a dokonca požičiava peniaze na úrok.
Indické úrady začali preverovať muža z mesta Indaur v centrálnej Indii, ktorého obyvatelia poznajú pod menom Mangilal. Pravidelní návštevníci trhoviska Sarafa Bazaar ho vídali pohybovať sa po zemi na malej plošine s kolieskami, pričom sa odrážal rukami obutými v topánkach. Mnohí mu zo súcitu denne prispievali sumou 500 až 1 000 indických rupií (približne 5 až 11 eur).
Vlastní niekoľko nehnuteľností
Nedávne zistenia však ukázali, že jeho životná situácia nie je taká nepriaznivá, ako sa mohlo zdať. Podľa miestnych médií Mangilal vlastní trojposchodový dom a ďalšiu nešpecifikovanú nehnuteľnosť s rozlohou 56 štvorcových metrov. Okrem toho prevádzkuje tri motorizované rikše (tuk-tuky) a jazdí vo vlastnom aute značky Swift Dzire, pričom má k dispozícii aj vodiča. Úrady zároveň zistili, že požičiava peniaze ľuďom v núdzi za vysoký úrok. Odhaduje sa, že takto má rozpôžičaných 400- až 500-tisíc rupií (približne 4 000 až 5 000 eur), čo mu môže prinášať ďalší príjem až 1 000 rupií denne (asi 11 eur).
Od štátu dostal byt
Z pohľadu úradov je však najproblematickejšie vlastníctvo nehnuteľností v kombinácii so štátnou podporou. Mangilal totiž žije s rodičmi, jeho dvaja bratia majú vlastné domy, no zároveň mu štát pridelil aj malý jednoizbový byt v rámci programu dostupného bývania určeného pre nízkopríjmové a strednopríjmové skupiny obyvateľstva.
Podobné prípady pritom nie sú v Indii ojedinelé. Denník Times of India pripomenul príbeh muža z Bombaja, ktorý sa žobraniu venoval viac než štyridsať rokov a počas tohto obdobia nahromadil ešte väčší majetok. Vlastní dva byty, každý v hodnote 14 miliónov rupií (približne 155 000 eur), pričom jeho celkové imanie sa odhaduje na 75 miliónov rupií (asi 830 000 eur). Denne si údajne zarobí 2 000 až 2 500 rupií (približne 22 až 28 eur), čo znamená mesačný príjem presahujúci 60-tisíc rupií (viac ako 660 eur). Prípad z Indauru tak opäť otvoril diskusiu o zneužívaní sociálneho systému a o tom, ako efektívne kontrolovať prerozdeľovanie štátnej pomoci.