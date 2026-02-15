Hromadná BITKA na palube Boeingu! VIDEO Situácia sa vyhrotila, lietadlo muselo núdzovo pristáť

ANTALYA - Let z tureckej Antalye do britského Manchestru sa vo štvrtok zmenil na dramatickú scénu, keď dvaja pasažieri po niekoľkých hodinách letu rozpútali hlučnú a agresívnu bitku. Podľa svedkov boli obaja muži opití, správali sa urážlivo voči ostatným cestujúcim a ich správanie sa postupne stupňovalo, až prerástlo do fyzického konfliktu. Situácia bola natoľko vážna, že pilot sa rozhodol odkloniť let do Bruselu, kde už čakali policajti pripravení dvojicu zadržať.
Let Jet2 LS896 odštartoval z Antalye so zhruba 45-minútovým meškaním, no približne tri hodiny po vzlete sa atmosféra na palube prudko zmenila. Podľa správ jeden z mužov dokonca pred incidentom používal rasistické urážky a stal sa agresívnym voči palubnému personálu po tom, čo mu odmietli predať cigarety. Keď sa situácia vyhrotila, vypukla medzi viacerými cestujúcimi chaotická bitka, ktorú zachytili videá neskôr masovo šírené na sociálnych sieťach. Hoci nie je jasné, ktorí dvaja muži z videa boli nakoniec zatknutí, podľa Jet2 práve oni incident vyprovokovali a svojím správaním ohrozili bezpečnosť letu.
Pilot sa rozhodol konať okamžite a lietadlo presmeroval na letisko v Bruseli. Po pristátí oboch mužov prevzala polícia a posádka mohla pokračovať v lete do Manchestru, kam lietadlo dorazilo s približne dvojhodinovým meškaním. Letecká spoločnosť Jet2 následne vydala ostré stanovisko, v ktorom odsúdila „otrasné správanie“ pasažierov a zdôraznila, že ako rodinná letecká spoločnosť má nulovú toleranciu voči akémukoľvek rušivému či agresívnemu správaniu na palube.
Dvojicu teraz čakajú vážne následky. Okrem doživotného zákazu lietania s Jet2 čelia aj možnému trestnému stíhaniu v Belgicku a najmä povinnosti uhradiť náklady spojené s odklonom letu. Tie sa môžu vyšplhať na desaťtisíce eur, keďže núdzové pristátia predstavujú pre letecké spoločnosti výraznú finančnú záťaž. Jet2 už avizovala, že bude tieto náklady „dôrazne vymáhať“.