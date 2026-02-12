Babiš sa na samite EÚ prihovoril za spaľovacie autá a jadrovú energetiku

BILZEN-HOESELT - Stredná Európa musí brániť využívanie jadrovej energetiky, ustrážiť predaj emisných povoleniek a zachovať autá so spaľovacími motormi. Uviedol to český premiér Andrej Babiš po skončení neformálneho samitu EÚ o konkurencieschopnosti na zámku Alden Biesen v Belgicku.
Babiš pripomenul, že samit nemá žiadne závery v písomnej forme. Európski lídri na ňom predniesli rôzne návrhy ako zlepšiť konkurencieschopnosť EÚ, od regulácií, cez investície až po kapitálové trhy. Na rokovaniach vystúpil najmä k téme obchodovania s emisnými povolenkami (ETS 1). Novinárom ukázal predpovede, ktoré Európska komisia (EK) predložila v roku 2020, a ktoré sa nepodarili, lebo podľa nich v roku 2025 mala byť cena emisnej povolenky 26,50 eur a v roku 2030 30 eur. Podľa jeho zistení je priemer tento rok 85 eur a podľa schémy EK sa Únia nachádza v roku 2042.
Ostatným lídrom ukázal správu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) o tom ako sa obchodujú emisné kvóty na burze a z tej podľa neho vyplýva, že tam obchodujú vo veľkom rozsahu špekulanti a banky. „Aj predsedníčka Európskej komisie, ktorej som odovzdal tieto papiere, mala nejakú prezentáciu o tom, koľko sme dostali a koľko sme odviedli. Za mňa tá bilancia európskeho priemyslu je mínus 159 miliárd eur,“ uviedol Babiš.
Priemysel v EÚ čelí drastickému úpadku
Upozornil, že bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi na rokovaní lídrov potvrdil, že za posledné roky v EÚ došlo k zníženiu alebo uzavretiu 15 % oceliarskeho priemyslu, 10 % chemického priemyslu. Babiš sa netají, že problém Únia má aj so zákazom áut so spaľovacími motormi. „Aj dnes som hovoril o tom, že za mňa to nie sú spaľovacie motory, ale je to normálne auto. Takže hovorím normálne autá a elektrické autá. U elektrických áut nemáme šancu konkurovať Číne, tak by bolo dobré, aby sme konečne zrušili tú nezmyselnosť a pokračovali vo výrobe áut so spaľovacími motormi, do ktorých sme v minulosti investovali obrovské prostriedky, znižovali emisie, znižovali spotrebu a tak ďalej,“ opísal situáciu.
Dodal, že Česko napíše Európskej komisii veľmi konkrétny list s návrhom, ako to rýchlo riešiť. Pripomenul tiež, že 10. marca sa zúčastní na samite o jadre, ktoré organizuje francúzsky prezident. „Budeme sa snažiť presviedčať kolegov, že je to správna cesta. Problém je v tom, že dnes nemáme žiadny energetický jednotný trh. Čo potrebujeme, sú tie energetické diaľnice, prepojenie jednotlivých trhov. U nás samozrejme je to hlavne s Nemeckom a s Poľskom a to sú obrovské investície,“ vysvetlil. Na samite sa snažil upozorniť, že Česko nemá prístup k moru a obnoviteľným zdrojom energie, ale jadrovú energetiku áno. A každý musí pochopiť, že každá krajina má nejaký energetický mix a región strednej Európy je samozrejme o jadre, hoci to jadro stále nie je na rovnakej úrovni ako obnoviteľné zdroje.