Český posudok usvedčil Kotlára zo zavádzania: Szalay zverejnil detaily 43-stranového spisu

BRATISLAVA - Tvrdenia splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra K. sú podľa posudku Ústavu molekulárnej genetiky Akadémie vied Českej republiky zavádzajúce. Naopak, analýzu Slovenskej akadémie vied (SAV) označila česká akadémia za metodicky správnu a v súlade so svetovým vedeckým konsenzom. Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval opozičný poslanec za SaS Tomáš Szalay v súvislosti s obvinením Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy. Ozrejmil, že posudok českej akadémie si dal vypracovať vyšetrovateľ.
archívne video
„Bol som sa minulý týždeň pozrieť na polícii do vyšetrovacieho spisu a mám pre vás nejaké informácie z tohto spisu. Peter K. bol oficiálne obvinený zo šírenia poplašnej správy za úmyselné šírenie nepravdivých tvrdení o toxicite a genetických rizikách mRNA vakcín. Obvinenie samotné, ktoré bolo vznesené, má 43 strán,“ tvrdí Szalay. Vyšetrovanie podľa jeho slov preukázalo, že Peter Kotlár vedome ignoroval vedecké fakty a zneužil svoju funkciu splnomocnenca na vyvolávanie strachu a presadenie nebezpečných konšpiračných teórií.
Podľa Szalaya česká akadémia konštatovala chybnú interpretáciu dát zo strany molekulárnej genetičky Sone Pekovej, na ktorú sa Peter Kotlár odvoláva. Ňou prezentované dáta podľa českej akadémie nedokazujú prítomnosť plnohodnotnej DNA vo vakcínach, ale len jej fragmentov, čo je v súlade s normami. „Hoci jej posudok formálne pôsobí dobre, neobsahuje štandardné kontroly nevyhnutné pre analýzu, napríklad kontrolu účinnosti izolácie nukleových kyselín alebo kontaminácie,“ interpretoval Szalay. Český posudok takisto zdôrazňuje, že neexistujú dôkazy o tom, že by zvyšková DNA z vakcín mohla vstúpiť do ľudského genómu.
Neporozumenie virológii a zavádzajúce analýzy
Česká akadémia tiež podľa Szalaya hovorí o prekvapivom neporozumení virológii a epidemiológii zo strany Petra Kotlára a Pekovej. Ich tvrdenia označuje autor za zavádzajúce a bez opory v literatúre. V analýze Pekovej sa podľa českej akadémie takisto nachádza nezmyselné porovnávanie. Kritizuje aj dôveryhodnosť autorov, na ktorých sa Peter Kotlár a Peková odvolávajú. „Ak má nejaké dôkazy o škodlivosti tých vakcín, ak má nejaké presvedčivé veci, ktorými chce presvedčiť vládu, tak tieto dôkazy mal predložiť vyšetrovateľovi,“ podotkol Szalay s tým, že Peter Kotlár polícií žiadne relevantné dôkazy nedal. Petrovi Kotlárovi podľa Szalaya nepomohlo ani to, že sa za neho postavil premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý podľa neho len zvýšil nebezpečenstvo jeho trestného činu, z ktorého je splnomocnenec obvinený.
Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) zdôraznila, že Peter K. nie je obeť, ale obvinený, ktorý nedokázal svoje tvrdenia podporiť dôkazmi. „Keby nerozprával tieto bludy, uvedomte si, že by nebol na obraze na kamerách ani v parlamente. To je jediný dôvod, prečo tie bludy šíri. Jeho osobný prospech,“ uviedla Bittó Cigániková. Dodala, že predstavitelia SaS budú iniciovať poslanecký prieskum na úrade splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19.