PRIESKUM Voľby by vyhralo PS pred Smerom! V parlamente osem strán vrátane Demokratov, Hlas-SD sa prepadáva

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici decembra, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 22,3 percenta hlasov .Druhým by skončil Smer-SSD, ktorý by volilo 18,4 percenta voličov a tretia by bola Republika so ziskom 11,2 percenta hlasov.
Vyplýva to z prieskumu agentúry SANEP pre televíziu ta3. Do parlamentu by sa dostalo celkovo osem strán. Na štvrtom mieste by bolo hnutie Slovensko so ziskom 8,4 percenta hlasov. Nasledovala by strana Hlas-SD s podporou rovných 8 percent voličov. Brány parlamentu by prekročila aj SaS (6,9 %), KDH (6,2 %) a Demokrati (5,2 %).
Pod hranicou zvoliteľnosti by naopak zostali Aliancia-Szövetség (3,6 %), SNS (3,5 %) aj Sme rodina (2,7 %).
V prepočte na mandáty Progresívne Slovensko získalo 39 kresiel, Smer-SD 32 a Republika 19. Hnutie Slovensko aj Hlas-SD by mali zhodne po 14 poslancov, SaS 12, KDH 11 a Demokrati 9.
Prieskum sa uskutočnil od 8. do 14. decembra 2025 na reprezentatívnej vzorke 2 300 respondentov.