Čo hľadá generácia Z v móde?

Generácia Z, alebo súčasní mladí dospelí, je generácia, ktorá presne vie, čo chce, a nebojí sa ísť si za tým. To je zrejmé nielen v spôsobe, akým si hľadajú prácu, zariaďujú svoje domovy a nadväzujú vzťahy, ale aj v tom, ako sa denne obliekajú. Čo je také špeciálne na šatníkoch generácie Z?
Kto sú Z?
Narodili sa niekedy medzi rokmi 1995 a 2010 a sotva si pamätajú svet bez mobilných telefónov a ich prvý telefón bol model s klávesnicou, nie smartfón. V digitálnom svete sa cítia pohodlne, ovládajú nové technológie, ale už cítia ich temnú stránku – uvedomujú si, ako ľahko sa môžu stať závislými. Keď boli deťmi, pozorovali starších kamarátov začiatkom 21. storočia, ako sa obliekali v charakteristickom štýle Y2K. Neskôr, ako mladí tínedžeri, sa stretli s hipsterskou érou úzkych džínsov, všadeprítomným motívom fúzikov a potlačou galaxií. Ich štýl formovali nielen medzinárodné trendy, influenceri, popové hviezdy a umiestňovanie produktov z úspešných streamovacích seriálov, ale aj pandémia koronavírusu, ktorá nás prinútila prehodnotiť hranicu medzi domácim oblečením a outfitmi, ktoré vidíme iných nosiť v škole, práci alebo na univerzite.
Kráľovská rodina sociálnych médií
Ženy a muži generácie Z radi ukazujú svoj štýl online – hashtagy #outfitoftheday a #fitcheck patria medzi najpopulárnejšie na všetkých hlavných platformách. Práve tam najľahšie nájdete inšpiráciu pre zaujímavé a svieže outfity a zároveň tam môžete vidieť začiatky nových online estetických trendov a mikrotrendov. Vďaka Instagramu, TikToku a Tumblr (ten druhý znovuobjavený generáciou Z, keď ho mileniáli prestali mať radi) môže každý ukázať svoju pravú farbu, bez ohľadu na vek, výšku alebo typ postavy. Ležérne outfity v džínsoch s krátkym strihom a nadrozmerných tričkách sú viditeľné popri obľúbených outfitoch s lesklými minišatami, sieťovanými pančuchami a platformami.
Pohodlie vládne
Generácia Z hovorí „nie“ nepohodliu: musia byť pohodlné, to je všetko. Dokonalým príkladom je absencia vysokých podpätkov v kluboch a diskotékach: biele tenisky sú nevyhnutnosťou na tanečné párty. Funkčnosť prevyšuje konzistentnosť štýlu, alebo skôr ju nanovo definuje. Prioritou je úžitkovosť – preto Generácia Z prijala klasiku pohodlného oblečenia: voľné sivé tepláky. Voľné strihy ako baggy, ballon alebo široké nohavice nahradili priliehavé legíny mileniálov, známe aj ako jogové nohavice. Mikiny sa k nim obzvlášť hodia: od pastelových oversized mikín s kapucňou až po priliehavé sivé základné kúsky. Tepláková súprava je perfektným víkendovým outfitom a nič nerozveselí Generáciu Z tak ako pohodlné tepláky z výpredaja Cropp.
To neznamená, že Generácia Z nerada robí dojem a púta pozornosť – práve naopak. Kožušinové bundy, ktoré naznačujú ležérny luxus, sú jedným z najväčších trendov tejto sezóny. Typy Z však nechcú kupovať pravú kožušinu a radi si vyberajú rovnako odolné a teplé imitácie. Nádych úniku z reality, hlboké uvedomenie si vlastného sebavedomia, ale predovšetkým praktickosť a pohodlie – to je to, čo vyniká.
