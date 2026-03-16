Šokujúce vyhlásenie Zelenského: Rusi vo veľkom pomáhajú Iránu s útokmi na USA! Mám stopercentné dôkazy

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Moskva sa zapája do napätia na Blízkom východe. Podľa neho poskytuje Iránu informácie aj techniku.
Rusko pomáha Iránu, mám na to „100-percentné dôkazy“
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystúpil s vážnym obvinením voči Moskve. Podľa jeho slov sa Rusko nepriamo zapája do konfliktu okolo Iránu a podporuje Teherán v aktivitách namierených proti Spojeným štátom.
Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre televíziu CNN, kde odpovedal na otázky moderátora Fareeda Zakariu.
Priama otázka v televíznom rozhovore
Zakaria sa ukrajinského lídra priamo spýtal, či má informácie o tom, že by sa Rusko zapojilo do diania okolo Iránu.
Zelenskyj reagoval jednoznačne. Tvrdí, že Moskva poskytuje Iránu nielen podporu, ale aj technológiu a spravodajské informácie.
Podľa jeho slov Rusko dokonca odovzdalo Iránu drony Šáhid, ktoré samo využíva vo vojne proti Ukrajine a ktoré už vyrába aj vo vlastných továrňach.
Drony použité proti americkým základniam
Ukrajinský prezident zároveň tvrdí, že má dôkazy o ich nasadení. „Mám stopercentné dôkazy, že iránsky režim použil tieto drony proti americkým základniam na Blízkom východe a aj proti susedným krajinám Iránu,“ vyhlásil Zelenskyj v rozhovore pre CNN.
Drony majú podľa neho síce iránsky pôvod, no obsahujú technické prvky, ktoré sú typické pre ruskú výrobu.
Spravodajská pomoc Moskvy
Zelenskyj dodal, že podľa informácií ukrajinských tajných služieb Rusko zdieľa s Teheránom aj spravodajské údaje.
„Tajné služby mi oznámili, že Rusko poskytuje iránskemu režimu spravodajské informácie. Pomáhajú mu,“ povedal ukrajinský prezident.
Na tieto tvrdenia zatiaľ Ruská federácia oficiálne nereagovala.