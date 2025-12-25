Dávajte si pozor! Na horách treba počítať so silnejším vetrom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Vo vysokých polohách tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu (km/h), v priemere 70 až 85 km/h, čo je víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do soboty (27. 12.) do 3.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)