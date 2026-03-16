Cestní piráti majú PO CHLEBE! Nová hranica pokút, za prešvihnutie rýchosti v obci zaplatíte aj 600 eur!

BRATISLAVA - Relatívne "dobré časy" sa s príchodom jari končia cestným pirátom. Pre tých si polícia pripravila nové tresty v podobe vyšších pokút, napríklad aj za prekročenie rýchlosti. Po novom tak môžete zacvakať aj 600 eur a to nie je všetko!
Na zmenu legislatívy upozornil portál autoviny.sk. Na novinky určite nebudú príjemne reagovať ľudia, ktorí sa za volantom správajú nezodpovedne a nedbajú na bezpečný štýl jazdy. Tí, ktorí prekračujú rýchlosť, by sa mali mať obzvlášť na pozore.
Štát ešte nedisponuje sieťou stacionárnych radarov, a tak ide tento čas investovať aj postihovaniu nezodpovedných vodičov. Všetko sa má zmeniť 1. mája 2026.
Zákon je ešte v procese
V tom čase začínajú plošne platiť vyššie sankcie za prehrešky za volantom. V niektorých prípadoch ide až o násobný nárast výšky pokút. Novela prechádza legislatívnym procesom v parlamente.
Aj keď ide o návrh ministerstva vnútra, portál tvrdí, že schvaľovací proces nového znenia zákona pokračuje a príprava na to, že pokuty budú vyššie, je na mieste. Rozhodnutie ohľadom parlamentných výborov musí prísť najneskôr do 10. apríla. V prípade, že všetko zapadne do seba tak, ako má, začiatkom mája zmena nadobudne účinnosť.
Nové výšky pokút
Na Slovensku sa pokuty za rýchlosť udeľujú v rôznych kategóriách. Zmeny sa budú týkať hlavne týchto kategórii. Od mája by tak orgány zákona mali mať právomoc udeliť pokutu do 400 eur v blokovom konaní a až do 600 eur v správnom konaní. Ide o prípad, kedy sa prekročí rýchlosť o 16 kilometrov za hodinu v obci, pričom dnes je to 21. V prípade diaľníc a rýchlostných ciest bude tento rozdiel na úrovni 26 kilometrov za hodinu a nie 31, ako doteraz.
To v praxi znamená, že ak v obci budete jazdiť 70-tkou, hrozí vám sankcia až 600 eur. V slovenských domácnostiach ide asi o polovicu príjmu priemerného Slováka. V prípade diaľníc pôjde tiež o pokutu 600 eur, ak sa prekročí rýchlosť 146 kilometrov za hodinu. Sadzobník pritom doteraz hovoril o 50 eurách pokuty na mieste a o 100 eurách v blokovom konaní.
Najťažšie tresty prichádzajú pre tých najväčších previnilcov. Ak v obci šliapnete na plyn a prekročíte rýchlosť o 31 kilometrov za hodinu a o 41 mimo nej, môžete sa pohybovať v pokutovom pásme od 250 až do 800 eur. Pri správnom konaní by to bolo od 500 až do 1 000 eur.