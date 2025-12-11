V juhovýchodnej Ázii zomreli stovky ľudí: Zvykajte si, vravia vedci

Juhovýchodná Ázia tento rok čelí neobvykle silným búrkam. Počet obetí povodní a zosuvov pôdy v Indonézii, na Srí Lanke a v Thajsku presiahol 1500, pričom viac ako 800 ľudí bolo tento týždeň nezvestných. V Indonézii voda zničila mosty a cesty a celé dediny odrezala od zvyšku sveta. Tisíce ľudí na Srí Lanke nemajú prístup k pitnej vode, zatiaľ čo thajský premiér priznal nedostatočnú reakciu svojej vlády, píše agentúra AP.
