Tichý príznak nádoru? Varovný signál, ktorý si väčšina ľudí mýli s úzkosťou: Lekári bijú na poplach!

WASHINGTON - Nová štúdia publikovaná v prestížnom časopise JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery naznačuje, že úzkosť nemusí byť len psychickým problémom. Vedci z Washingtonskej univerzity zistili, že zvýšená úroveň tohto stavu môže signalizovať prítomnosť nezhubného nádoru mozgu, ktorý ovplyvňuje sluch a rovnováhu. Pacienti s úzkostnými prejavmi zároveň trpia výraznejšími závratmi a horšou kvalitou života.
Vestibulárny schwannóm (VS) je typ nezhubného (benígneho) nádoru mozgu, ktorý je známy aj ako akustický neurinóm. Zvyčajne rastie pomaly počas mnohých rokov a zasahuje nerv zodpovedný za sluch a rovnováhu, čo môže spôsobovať problémy ako strata sluchu, hučanie v ušiach (tinitus) a závraty. Aj nezhubné nádory mozgu, ktoré na rozdiel od zhubných nemetastázujú do iných častí tela, môžu byť smrteľné. Rastú totiž v citlivom tkanive mozgu. U pacientov s VS boli závraty a točenie hlavy dlhodobo považované za hlavné ukazovatele kvality života a funkčného postihnutia. Doteraz však odborníci nevedeli, prečo.
Pacienti museli vyplniť dotazník
Vedci z Washingtonskej univerzity iba nedávno zistili, že ľudia s anamnézou úzkosti sú náchylnejší na závraty a ďalšie symptómy spojené s nádorom mozgu. V časopise JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery uvádzajú, že analyzovali údaje od 109 dospelých pacientov, u ktorých bol medzi júnom 2004 a januárom 2025 diagnostikovaný neliečený jednostranný nádor mozgu. Túto diagnózu im potvrdili výsledky MRI vyšetrenia v Barnes-Jewish Hospital v St. Louis (Missouri). Pacienti následne vyplnili dotazník hodnotiaci fyzické, funkčné a emocionálne aspekty závratov. Tento nástroj známy ako Dizziness Handicap Inventory (DHI) obsahuje 25 otázok, pričom odpovede sa hodnotia ako „nie“ (0 bodov), „niekedy“ (2 body) a „áno“ (4 body). Výsledné skóre 100 znamená najťažšie postihnutie súvisiace so závratmi.
Úzkosť zhoršuje symptómy spojené s nádorom mozgu
Účastníci štúdie hodnotili aj svoju úroveň úzkosti pomocou škály Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7), kde vyššie skóre znamená vážnejšiu úzkosť. Vedci pritom zohľadnili oficiálne diagnózy generalizovanej úzkostnej poruchy a zmienky o úzkosti v zdravotnej dokumentácii pozorovaných pacientov. Zistili, že pacienti s anamnézou úzkosti, mali skóre závratov v priemere o takmer 14 bodov vyššie ako tí, ktorí úzkosť neuvádzali. Toto zistenie naznačuje, že úzkosť zhoršuje symptómy spojené s nádorom mozgu.
Tajomstvo mRNA vakcín ODHALENÉ: Nová zbraň proti rakovine? Najnovšia štúdia šokuje lekárov!
Šéf tímu, neurotológ Tyler Wilson, uviedol: „Psychologický stres má preukázateľný vplyv na vertigo u pacientov s ochoreniami vestibulárneho systému. Hoci predošlé štúdie poukázali na súvislosť medzi vertigom a úzkostnými poruchami, pokiaľ vieme, doteraz žiadna nepreskúmala úlohu úzkosti pri vestibulárnom schwannóme. Tento poznatok otvára priestor pre intervencie ako napríklad mindfulness alebo terapie zamerané na znižovanie stresu.“
Veľké nádory môžu byť nebezpečné
Priemerné skóre DHI bolo okolo 27, čo naznačuje, že závraty významne ovplyvňovali život väčšiny pacientov, no u tých s úzkosťou, boli prejavy oveľa závažnejšie. Na každé zvýšenie úrovne úzkosti o jeden bod zodpovedal nárast skóre DHI o 2,6 bodu. Zaujímavé je, že pacienti so stratou sluchu uvádzali, že závraty zasahujú do ich každodenného života menej v porovnaní s tými, ktorí si sluch zachovali. Vedci tiež zistili, že veľkosť nádoru nemá významný vplyv na výskyt závratov. Britská NHS však upozorňuje, že veľké nádory môžu byť nebezpečné, pretože môžu spôsobiť život ohrozujúce hromadenie tekutiny v mozgu. Autori štúdie sa zhodli, že „lekári pri podozrení na diagnózu VS závraty často nezaznamenávajú, hoci by sa mali byť hodnotené ako jeden z dôležitých symptómov.“
Prírodný zabijak rakoviny, ktorý prekonáva súčasné liečby: Vedci odhalili revolučné bunky! Koniec bežnej terapie?
Ďalšie bežné príznaky vestibulárneho schwannómu zahŕňajú pretrvávajúce bolesti hlavy, dočasné rozmazané alebo dvojité videnie, necitlivosť, bolesť či slabosť jednej strany tváre, poruchy koordinácie, zmeny hlasu alebo ťažkosti s prehĺtaním. Možnosti liečby nádorov mozgu sa líšia v závislosti od ich polohy, veľkosti a štádia zistenia. V mnohých prípadoch sa najskôr sleduje vývoj nádoru, pričom chirurgický zákrok sa odporúča len v prípade jeho rastu. Chirurgia mozgu spočíva v odstránení nádoru otvorením lebky, po ktorej môže nasledovať stereotaktická rádiochirurgia, ktorá bráni ďalšiemu rastu zvyšných buniek.