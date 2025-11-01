V Brazílii sa bude konať konferencia OSN: Chudobnejším krajinám ponúka bezplatné ubytovanie na lodiach

BELÉM - Desiatky krajín si ani niekoľko dní pred začiatkom konferencie OSN o zmene klímy (COP30) v brazílskom meste Belém stále nezabezpečili ubytovanie pre svoje delegácie. Hostiteľská krajina preto ponúkla chudobnejším štátom bezplatné kajuty na výletných lodiach ako núdzové riešenie, aby sa mohli na summite zúčastniť. Informuje správa agentúry Reuters.
Do mesta na severe Brazílie má pricestovať približne 50.000 predstaviteľov z takmer celého sveta, ktorí budú od 10. do 21. novembra rokovať o klimatických cieľoch. Prípravy však sprevádzajú vážne logistické problémy – Belém bežne disponuje len asi 18.000 hotelovými lôžkami, čo spôsobilo ich nedostatok a prudký rast cien na stovky dolárov za noc.
Potvrdené ubytovanie 149 krajín
Podľa brazílskej vlády malo k 31. októbru potvrdené ubytovanie 149 krajín. Ceny za ubytovanie počas summitu presahujú 500 dolárov (433 eur) na osobu na noc. Brazília prisľúbila, že umožní účasť aj najchudobnejším a klimaticky najzraniteľnejším štátom. Rast cien už prinútil OSN zvolať mimoriadne rokovania po tom, čo viaceré africké a ostrovné krajiny upozornili, že si účasť nemôžu dovoliť – napriek dotáciám od Brazílie a OSN.
Podľa uniknutého e-mailu, ktorý získala agentúra Reuters, ponúkla Brazília minulý týždeň delegáciám z chudobnejších krajín bezplatné kajuty na výletných lodiach zakotvených v Beléme. Ich financovanie majú zabezpečiť súkromní darcovia a Rozvojová banka Latinskej Ameriky a Karibiku, pričom koordináciu zabezpečuje brazílska vláda v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP).