Hitlerova DNA odhalená: Nový dokument prepisuje históriu! TAKÁTO je pravda o jeho penise

LONDÝN - Tím genetikov vedený profesorkou Turi Kingovou tvrdí, že analyzoval DNA pochádzajúcu z krvavej škvrny na gauči, kde sa Adolf Hitler zabil. Výsledky, uvedené v dokumente britského Channel 4, otvárajú nové otázky o jeho zdravotnom stave aj mýtoch, ktoré ho sprevádzajú desaťročia.
Historická vzorka, ktorá prežila takmer 80 rokov
Podľa tvorcov dokumentu Hitler’s DNA: Designing a Dictator pochádza genetický materiál z kúsku poťahovej látky, ktorú v máji 1945 vyrezal americký dôstojník Roswell P. Rosengren. Genetici tvrdia, že porovnaním vzorky s Y-chromozómom jedného z Hitlerových žijúcich príbuzných potvrdili jej autentickosť – čo im umožnilo urobiť najdetailnejší genetický profil diktátora doteraz.
Mutácia, ktorá súvisí s poruchou pohlavného vývoja
Analýza ukazuje, že Hitler niesol mutáciu v géne PROK2, ktorá je silne spájaná s Kallmannovým syndrómom. Tento stav môže ovplyvniť hormonálny vývoj, spôsobiť nízku hladinu testosterónu, nevyvinuté pohlavné orgány či nezostúpený semenník.
Nálezy zapadajú do lekárskej správy z roku 1923, ktorá sa objavila v roku 2015 a naznačovala, že Hitler takýto problém skutočne mal. Genetici zároveň upozorňujú, že cca 10 % držiteľov danej mutácie môže mať aj výrazne menší penis, hoci ide len o pravdepodobnostný údaj.
Vedci varujú pred jednoduchými závermi
Hoci sa vo výsledkoch objavili aj genetické indikátory spojené s antisociálnym správaním, odborníci upozorňujú, že DNA nedokáže vysvetliť extrémnu brutalitu či genocídne rozhodnutia.
Ako píše The Telegraph, tím zdôrazňuje, že interpretácia takýchto markerov môže byť nebezpečná – rovnaké predispozície sa môžu vyskytovať u mnohých ľudí, ktorí neprejavujú žiadnu agresivitu. Kľúčovú rolu vždy zohráva prostredie, výchova a historické okolnosti.
Padá aj starý mýtus o židovskom pôvode
Dlhoročné dohady, podporované propagandou aj neskoršími politickými tvrdeniami, vrátane výrokov ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, dokument označuje za nepodložené. DNA podľa vedcov jasne poukazuje na rakúsko-nemecké korene, bez genetických stôp židovského pôvodu.
Výsledky ukázali zvýšené riziko psychických porúch
Odborníci vypočítali aj tzv. polygénne skóre, ktoré hodnotí genetickú predispozíciu na určité duševné poruchy. Podľa týchto výpočtov mal Hitler vyššie genetické riziko porúch autistického spektra, bipolárnej poruchy a schizofrénie.
Ide však o štatistickú pravdepodobnosť, nie diagnózu. Retrospektívne určovať psychickú chorobu podľa DNA je podľa vedcov nemožné.
„Zlo sa z genómu nečíta,“ pripomína profesorka Kingová
Vedúca projektu zdôrazňuje, že gény tvoria len jeden diel skladačky. Dokument preto upozorňuje, že ani najpodrobnejšia genetická mapa nemôže vysvetliť rozhodnutia, ktoré z Hitlera urobili jedného z najväčších zločincov 20. storočia.