Utorok4. november 2025, meniny má Karol, zajtra Imrich

Poplach v Trnavskom kraji: Výrazný nárast infekčného ochorenia! Pod lekárskym dohľadom sú desiatky ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

TRNAVA - Hygienici zaznamenali od začiatku tohto roka v Trnavskom kraji 259 prípadov vírusovej žltačky typu A (VHA). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje trojnásobný nárast chorobnosti. Uviedla to Zuzana Kováčová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trnave.

„Najvyššia chorobnosť je zaznamenaná v okresoch Dunajská Streda (100 prípadov) a Galanta (78 prípadov). Chorobnosť v ďalších okresoch je nasledovná: okres Skalica (30 prípadov), okres Trnava (28 prípadov), okres Senica (15 prípadov), okres Hlohovec (päť prípadov), okres Piešťany (tri prípady),“ priblížila.

V porovnaní s minulým rokom evidujú hygienici päťnásobný nárast chorobnosti v okrese Trnava. „Od začiatku októbra evidujeme v tomto okrese 16 ochorení na VHA, z toho dva menšie epidemické výskyty po tri prípady ochorení, jeden prípad v rámci rodinného výskytu a deväť prípadov je sporadických,“ ozrejmila. V okrese Hlohovec sú od začiatku októbra evidované tri sporadické prípady ochorení na VHA.

Pod lekárskym dohľadom sú desiatky ľudí

„RÚVZ so sídlom v Trnave nariaďuje osobám, ktoré boli v kontakte s chorými karanténne opatrenia, tieto osoby sú pod lekárskym dohľadom a ďalej nariaďuje príslušné protiepidemické opatrenia podľa charakteru ohniska nákazy (napríklad školský kolektív, pracovisko),“ doplnila.

Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých prejaví zožltnutím kože a očných bielok. Prevenciou je časté a dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie zásad osobnej hygieny.

