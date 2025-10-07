Dámy, prišiel čas zaviesť do svojej vagíny TOTO: Posilníte panvové dno aj svoju sexualitu

Yoni vajíčka, známe aj ako vaginálne alebo jadeitové vajíčka, sú starodávnym nástrojom ženských praktík, ktorý sa používa už tisíce rokov, najmä v čínskej taoistickej tradícii. Ich cieľom je posilnenie panvového dna, harmonizácia ženských energií, podpora sexuality a prehĺbenie kontaktu so sebou samou.
