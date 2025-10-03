Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Najstaršie mesto Európy: Knóssos je symbolom záhadnej civilizácie, ktorá predbehla svoju dobu

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

GRÉCKO - Uprostred olivových hájov a kopcov severnej Kréty sa rozprestiera palác Knóssos, starobylé centrum minojskej civilizácie, ktoré býva často označované za najstaršie známe mesto Európy. Dodnes fascinuje svojou architektúrou, umením aj atmosférou.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Krst knihy Igora Kmeťa z pera Mariky Studeničovej: Stalo sa, prisahám!
Prominenti
Tlačová konferencia Bajo Holečkovej zo strany SaS na výroky Erika Tomáša
Tlačová konferencia Bajo Holečkovej zo strany SaS na výroky Erika Tomáša
Správy
Tréner Vladimír Weiss st. po prehre so Štrasburgom: Zistili sme, že môžeme hrať veľký futbal
Tréner Vladimír Weiss st. po prehre so Štrasburgom: Zistili sme, že môžeme hrať veľký futbal
Šport

Domáce správy

Strana SaS navrhuje, aby
Strana SaS navrhuje, aby niektorí lekári museli zabezpečiť náhradu v rámci okresu
Domáce
FOTO Konsolidácia nám pojedá obsah
Konsolidácia nám pojedá obsah peňaženiek: Šetrenie voličov, v PRIESKUME sa vyjadrili, ktoré sviatky by zrušili!
Domáce
Minister Tomáš o sociálnych
Minister Tomáš o sociálnych podnikoch: Nastal čas na prísnejšie pravidlá
Domáce
Košice investujú milióny do modernej kompostárne: Pribudne väčšia kapacita aj menej zápachu
Košice investujú milióny do modernej kompostárne: Pribudne väčšia kapacita aj menej zápachu
Košice

Zahraničné

Európska komisia (EK)
Európska komisia reviduje pravidlá štátnej pomoci s cieľom zlepšiť cenovo dostupné bývanie
Zahraničné
Belgická armáda vyšetruje incident:
Belgická armáda vyšetruje incident: Nad základňou pri hraniciach spozorovali 15 dronov
Zahraničné
FOTO protest na podporu flotily
Generálny štrajk v Taliansku ochromil železničnú dopravu na podporu flotily pre Gazu
Zahraničné
FOTO Veľkovojvoda Viliam V. sa
Veľkovojvoda Viliam V. sa stal novým luxemburským panovníkom
Zahraničné

Prominenti

Henrich I. s manželkou
Veľkovojvoda po 25 rokoch ABDIKOVAL: Na trón zasadne TENTO muž!
Zahraniční prominenti
Krst knihy Igora Kmeťa.
Krst knihy Igora Kmeťa: Dubasová vôbec NESTARNE a... TAKTO vyzerá hviezda Slávikov po rokoch!
Domáci prominenti
Tilly Norwood
Nová herečka na scéne: Je krásna a... Nenávidí ju celý Hollywood!
Zahraniční prominenti
Krst nového albumu Richarda
Martin Nikodým šokoval vyhlásením o svadbe: Veľký deň sa už chystá!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Veľká agáve v Kostolanoch
Davy návštevníkov sa zastavujú pri dome v Čechách: Takáto rarita sa často nevidí! Ľudia nechápu, čo TO vlastne je
Zaujímavosti
Najstaršie mesto Európy: Knóssos
Najstaršie mesto Európy: Knóssos je symbolom záhadnej civilizácie, ktorá predbehla svoju dobu
dromedar.sk
Vedci varujú: Jedna ranná
Vedci varujú: Jedna ranná činnosť ničí kreativitu aj spánok! Robíte ju ihneď po zobudení aj vy? OKAMŽITE prestaňte
Zaujímavosti
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie
Mimozemšťania odhalení? Šokujúce zistenie z Peru! Múmie prekvapili vedcov neľudskými prstami
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Tri kľúčové zásady počas čapovania
Domáce
Andrea prehovorila o probléme,
Andrea prehovorila o probléme, ktorý roky tajila: Prišla som o sebavedomie aj chuť do života, našťastie som našla riešenie
plnielanu.sk
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce

Ekonomika

Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Dôležitá zmena pri výplate dôchodkov: Na seniorov čaká nový doklad!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Bitcoin za 165-tisíc dolárov už tento rok? Podľa bankárov reálne, iní hovoria o novej bubline!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Štát odpúšťa dlhy: Môžete sa zbaviť úrokov a sankcií, pozor ale na termíny!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!
Seniori dostanú s dôchodkom priamo domov aj novinku: Pôjde o dôležité informácie!

Šport

Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Chladoňová tesne nedosiahla na medailu z ME: Zapojila sa do špurtu a mala veľkú smolu
Cyklistika
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
VIDEO Agresívne sotil do rozhodcu: Hollý dostal dištanc, nezahrá si poriadne dlho
Niké liga
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Hancko mu včera večer poslal správu, Calzona iba ťažko hľadal slová: Nechcem súdiť Dávida
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Žiadny oddych sa nekoná: Horner sa chce okamžite vrátiť do kolotoča F1, kontaktoval už prvý tím
Formula 1

Auto-moto

Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Flotila Volkswagenov pomôže neziskovkám v teréne
Novinky
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Kto by si nepamätal meno Testarossa? Teraz je tu opäť a ešte silnejšia, než predtým
Predstavujeme
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava

Kariéra a motivácia

Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Najväčšie skryté hrozby vo firme: Rizikové správanie zamestnancov, ktoré stojí podniky čas, peniaze aj reputáciu
Pracovné prostredie
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
7 vlastností, ktoré odlišujú vysoko úspešných ľudí: Čo sa môžeme naučiť od Taylor Swift?
Motivácia a inšpirácia
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
Staň sa tvárou mesta a vyhraj pobyt v Tatrách s Kariera.sk
KarieraInfo.sk
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Rastúce životné náklady nútia šetriť takmer polovicu Slovákov. Najviac trpia nízkopríjmové domácnosti
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Výborné tvarohové pečené buchty jemné ako obláčik
Buchty a šišky
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Umývať huby pred sušením? Pravda, ktorú má poznať každý hubár
Rady a tipy

Technológie

Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Tvoj telefón už možno ovládajú hackeri. Stačí, že máš nainštalovanú túto „bezpečnostnú“ aplikáciu
Aplikácie a hry
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Nový spyware sa skrýva v Android aplikáciách, ktoré naoko chránia tvoje súkromie. Kampaň je masívna
Bezpečnosť
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Od decembra budú tvoje správy cennejšie než zlato. Meta s nimi plánuje niečo, čo môže vážne narušiť tvoje súkromie
Bezpečnosť
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Webbov vesmírny teleskop odhalil jeden z najlepších dôkazov existencie „temných hviezd“. Takéto extrémne objekty si nevieš ani predstaviť
Vesmír

Bývanie

Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Trocha podvádza, že je väčší ako v skutočnosti. Apartmán s 33 m2 vám ukáže, že za malé priestory sa netreba hanbiť
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Môžu spôsobiť opuchy, bolesť aj tráviace ťažkosti. 7 izbových rastlín, o ktorých ste možno nevedeli, že sú jedovaté
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú

Pre kutilov

Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Čo urobiť s bohatou úrodou fíg? Sladko-slané tipy aj delikátne kombinácie pre maškrtné jazýčky
Recepty
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Chcete sa aj v malej kúpeľni cítiť komfortne? Pri jej plánovaní pozor na detaily a chyby, ktoré sa často prehliadajú
Rekonštrukcia bytu
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto hollywoodske krásky starnú s gráciou: Vyhýbajú sa invazívnym zákrokom a vrásky na tvári nosia s hrdosťou
Zahraničné celebrity
Tieto hollywoodske krásky starnú s gráciou: Vyhýbajú sa invazívnym zákrokom a vrásky na tvári nosia s hrdosťou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Konsolidácia nám pojedá obsah
Domáce
Konsolidácia nám pojedá obsah peňaženiek: Šetrenie voličov, v PRIESKUME sa vyjadrili, ktoré sviatky by zrušili!
Zvrat v prípade vykrádania
Domáce
Zvrat v prípade vykrádania výdajných boxov v Košiciach: Za všetkým sú synovia známeho mafiánskeho bosa!
Obrovská tragédia v košických
Domáce
Obrovská tragédia v košických oceliarňach: Muža (†39) privalilo bremeno! Kolegovia bojovali o jeho život
Rozbitá opozícia hľadá spásu:
Domáce
Rozbitá opozícia hľadá spásu: Spolupráca s hnutím Slovensko pod optikou PRIESKUMU, takto to vidia voliči!

Ďalšie zo Zoznamu