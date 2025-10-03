Najstaršie mesto Európy: Knóssos je symbolom záhadnej civilizácie, ktorá predbehla svoju dobu

GRÉCKO - Uprostred olivových hájov a kopcov severnej Kréty sa rozprestiera palác Knóssos, starobylé centrum minojskej civilizácie, ktoré býva často označované za najstaršie známe mesto Európy. Dodnes fascinuje svojou architektúrou, umením aj atmosférou.
