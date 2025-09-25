Čerstvá mamička v polospánku spravila bizarnú chybu: Uspávala nesprávneho drobca! VIDEO baví milióny

USA – Unavená čerstvá mamička sa stala hviezdou internetu po tom, čo si v polospánku pomýlila svoje novonarodené dieťa s domácim miláčikom.
Val, známa na TikToku ako @vallmariee0, priznala, že po prebdených nociach ju premohla popôrodná únava. Myslela si, že ukladá svoje bábätko k spánku, no v skutočnosti hladkala a tíšila svojho kocúra, ktorý spokojne ležal vedľa nej pod perinou. Celý moment zaznamenal jej manžel, ktorý sa staral o dieťa spiace na druhej strane postele. Video zverejnené 23. augusta sa okamžite stalo virálnym a má už viac ako 6,2 milióna videní a 1,5 milióna lajkov.
„Myslela som si, že hladkám syna, keďže sme vtedy spávali spolu. Ale vedela som, že je s manželom,“ uviedla Val pre Newsweek. Internet sa okamžite pobavil, pričom mnohí komentujúci tvrdili, že kocúr sa konečne dočkal pozornosti, ktorú mu ukradol príchod dieťaťa. „Konečne je zase môj čas,“ žartoval jeden z komentárov, ďalší dodal: „Plán kocúra vyšiel na sto percent.“
Šokujúce VIDEO: Piknik prerušil medveď! Dvojica si nebezpečného návštevníka všimla až na poslednú chvíľu
Internet sa na chybe mladej mamičky pobavil
Odborníci však upozorňujú, že takéto „popôrodné delírium“ nie je nič výnimočné. Podľa štúdie Národnej knižnice medicíny až 47 percent nových matiek trpí popôrodnou únavou, ktorá sa prejavuje vyčerpaním, zníženou schopnosťou sústrediť sa či neustálym pocitom nedostatku energie. Val si však celú situáciu dokázala odľahčiť a internet jej omyl prijal s úsmevom. Vďaka nečakanému momentu sa stala symbolom toho, že materstvo môže byť nielen náročné, ale aj poriadne vtipné.